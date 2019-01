El maltrato al bebé fallecido pasó inadvertido en tres centros

El bebé de dos meses fallecido en Barcelona tras ser agredido presuntamente por su padre visitó hasta tres centros sanitarios antes de que se detectase que había sido maltratado. Así lo reveló ayer el Departamento de Salud de la Generalitat tras concluir su investigación sobre el caso. El menor murió el lunes tras estar 15 días ingresado en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Salud insistió en que “la atención clínica fue correcta” en todos los centros donde fue atendido.

El menor llegó a Vall d’Hebron el pasado cuatro de enero derivado del hospital de Calella, adonde lo llevó su madre.Por los golpes que presentaba —un hematoma en la cabeza, un brazo fracturado e indicios de maltratos anteriores, según explicaron a Europa Press fuentes del caso—, Vall d’Hebron activó el protocolo contra el maltrato infantil.

Pero hasta entonces, y en sus escasos dos meses de vida, el menor ya había pasado por dos hospitales —el de Calella y el de Mataró— y un centro de salud —el de Pineda de Mar, el municipio donde residía— sin que nadie disparara las alarmas de un posible maltrato.

Salud aseguró que “no se identificó ningún incidente” que motivase la activación del protocolo por riesgo elevado de maltrato infantil. Los sanitarios en contacto con el menor —siete médicos, tres enfermeras y dos trabajadores sociales— apuntaron que tampoco el comportamiento de los padres era diferente al de cualquier familia.

De hecho, solo una enfermera de Calella avisó a la trabajadora social del centro de que el bebé precisaba un seguimiento por carencias en “la educación sanitaria” de los padres. La demanda fue trasladada a la trabajadora social del centro de atención primaria de Pineda y, esta, a su vez, lo comunicó, al educador social de los servicios sociales del municipio. Este procedimiento, aclaró Salud, forma parte del protocolo establecido cuando se detecta un factor de riesgo leve de maltrato. “En todo momento, los medios asistenciales aplicados por los diferentes profesionales sanitarios se consideran adecuados”, zanjó Salud en un comunicado.

La Fiscalía y la Generalitat han pedido al juez que investiga la muerte del bebé que el padre —hasta ahora, el único investigado por el suceso— vuelva a ingresar en prisión provisional. Tras la muerte, la Fiscalía de Mataró ha pedido revisar las medidas cautelares impuestas al padre (presentación ante el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España) y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha solicitado al juez que revoque la libertad provisional.

Volver a prisión

El juzgado de instrucción número 4 de Arenys de Mar (Maresme) dejó en libertad provisional al hombre presuntamente culpable de un delito de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar. Entre otras medidas, el juez le prohibió acercarse a menos de 500 metros del bebé. El fallecimiento del menor ha llevado a la Fiscalía y a la DGAIA a replantearse su posición y a solicitar que el padre, de 21 años, vuelva a ingresar en prisión de forma preventiva.

El juez que tendrá que decidir sobre esa petición es el número 3, que se ha hecho cargo del caso. Tras recibir el atestado, el magistrado acordó la práctica de una decena de diligencias; sobre todo, pidió información sanitaria que por el momento “no ha recibido”, según detalló ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El TSJC agregó que la información fue requerida bajo advertencia y que el juez no había tenido aún comunicación oficial de la muerte ni por parte del hospital ni de los Mossos. Vall d’Hebron aclaró, sin embargo, que comunicó el lunes la noticia pero que lo hizo después de las 15 horas, cuando el juzgado ya no estaba operativo.

Sobre la petición de prisión de la madre, la Fiscalía va de la mano de la DGAIA, que pretende ejercer la acusación. El organismo de tutela también ha abierto un expediente para evaluar si se cumplieron los protocolos de detección y comunicación en situaciones de malos tratos.

El Departamento de Salud, por su parte, revisará también los protocolos y los circuitos de detección de casos de maltrato. Aunque mantiene que la atención recibida fue “correcta”, Salud sí admite “errores administrativos” en la identificación del bebé con su código de identificación personal. Estos fallos provocaron que los profesionales no siempre pudiesen acceder a la historia clínica del menor y ver los antecedentes y las visitas previas. Salud matiza, no obstante, que este hecho no hubiese variado la exploración clínica del bebé. El Departamento anunció ayer que prepara, junto a la DGAIA, un nuevo protocolo clínico asistencial que actualizará el ya existente y que contempla, como novedad, el abordaje específico de detección del maltrato prenatal.