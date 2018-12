El Síndic de Greuges investiga de oficio el vertedero ilegal de Sollana

El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio con la finalidad de conocer cuáles son las medidas que, desde las administraciones implicadas, se van a adoptar para hacer frente al vertedero ilegal instalado en la planta de reciclaje abandonada en el municipio de Sollana (Valencia), que ha sufrido dos incendios desde julio, el último, activo desde el pasado sábado 22 de diciembre.

Según ha informado el síndic en un comunicado, la antigua fábrica "ha ido acumulando a lo largo de los años todo tipo de residuos de forma incontrolada y podría suponer un peligro latente tanto para los vecinos como para el Parque natural de l'Albufera".

Por ello, el síndic, "más allá de las actuaciones que se están llevando a cabo para sofocar el incendio y minimizar sus consecuencias", se ha interesado "por las labores de limpieza de residuos de dicho vertedero, así como las actuaciones previstas para controlar y actuar en los suelos, en caso de que estuvieran contaminados y requieran de una actuación especial".

El defensor valenciano se ha dirigido este mismo jueves al Ayuntamiento de Sollana y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para solicitarle información al respecto.

Las explicaciones de las dos administraciones interpeladas han llegado poco después. El Ayuntamiento de Sollana ha denunciado que el segundo incendio de la empresa abandonada es consecuencia de la "dejadez" de las administraciones competentes, ha dicho el alcalde en funciones, Juan José Martínez, quien ha informado de que cuando el Consistorio clausuró la empresa, en 2015, las instalaciones almacenaban unas 19.000 toneladas de residuos.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han informado de que la Generalitat abrió un expediente a la empresa en 2014 y le instó a retirar el material que no era de madera, que era el tipo de residuos que estaban autorizados a gestionar.

La Generalitat ha añadido que la empresa procedió a retirar poco a poco el material informando "puntualmente" a la consejería del proceso hasta que se produjo la retirada de la licencia por parte del Ayuntamiento, el posterior precintado de las instalaciones y la entrada de la firma en concurso de acreedores.

Según Medio Ambiente. tras el primer incendio de la empresa el pasado verano se utilizó una parcela colindante para depositar los restos y esperar a que estuvieran listos para retirar. El dueño de la parcela donde fueron sido depositados los residuos ha pedido que sean retirados, y la consejería quiere tramitar su traslado, cuyo coste es de unos 800.000 euros, como una emergencia, han añadido.

Labores de extinción

Mientras tanto, efectivos de bomberos han comenzado este jueves los trabajos de sectorización en el incendio de la fábrica de Sollana con una pala retro excavadora para separar la parte afectada de la que no y reducir así el combustible, informa el Consorcio Provincial de Bomberos. El viento sopla en dirección contraria a la población por lo que no está causando problemas al vecindario después de que ayer el Ayuntamiento recomendara a los vecinos cerrar las ventanas y no practicar deporte ante el cambio de viento.

El fuego se inició el pasado sábado en esta fábrica que el Ayuntamiento y como la zona afectada está dentro del parque natural de l'Albufera, todas las operaciones de los bomberos han ido dirigidas a "la sensibilidad de minimizar en la medida que sea posible el impacto" en el lago y alrededores.