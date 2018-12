Un informe niega que Gaudí ideara la expansión de la Sagrada Familia

En 1925, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Plan de Ensanche de Sant Martí no se hizo reserva alguna de terrenos por la calle de Mallorca como futurible acceso monumental al templo. “Un planeamiento que, en su momento, no fue discutido por nadie. Ni siquiera por el propio Gaudí. Es más, él siempre había manifestado que no quería limitar la libertad de quienes prosiguieran su obra y mucho menos del desarrollo de la ciudad”, sostiene un arquitecto buen conocedor de aquel dictamen del COAC que, en 1975, chocó frontalmente con la tesis que mantenía la Sagrada Familia que intentó paralizar el edificio de Núñez y Navarro cuando se construía para garantizar su futura expansión.