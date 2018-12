La legislatura de la bici (o no)

El salto de la bicicleta durante el gobierno de Ada Colau (Barcelona en comú) es objetivable en cifras, aunque según quien las interpreta la valoración cambia. Los responsables de movilidad del Ayuntamiento se muestran “razonablemente satisfechos”, aunque admiten que no llegarán a objetivos como triplicar la red ciclista debido a que la maquinaria municipal es más lenta de lo que esperaban. La oposición —de la mano de los vecinos de algunos barrios— obligó al ejecutivo a replantear algunos carriles bici. Y desde las entidades, hacen el papel que les toca: reconocer el trabajo hecho, pero reprochar que se hubiera podido hacer más y mejor.

La concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, tira de cifras para dar valor a su gestión: reparto modal del 2,5%; 205.000 desplazamientos diarios en bici y una red de carriles de 209 kilómetros. Además de “un millar de calles ciclables, si se cuentan las vías pacificadas en zonas limitadas a 30, 20 o 10 kilómetros por hora o de plataforma única”. “Es el salto más importante que ha dado la bici en solo cuatro años”, resume Vidal. Entrando en detalle asegura que se ha “afrontado una transformación de modelo”.

Con carriles que se han desdoblado; se han prolongado y ensanchado; se han bajado de la acera a la calzada; se han segregado mejor, usando aparcamientos para motos. Y con la instalación de centenares de semáforos-bici, nueva señalización, más aparcamientos…. “Una red que se refleja en un aumento de usuarios y que transforma la ciudad”, asegura citando el Manual de Diseño para implantar carriles bici “de calidad” creado por su equipo. Solo en carriles, la inversión ha sido de 29 millones de euros.

¿Contra quién han tenido que luchar? “Hay una cierta sensación de que la calzada es propiedad de quien ya existe, de que la bici es el último invitado a la fiesta y la oposición no lo ha entendido”, lamenta la concejala. A los vecinos no les cita, pero algunos han mostrado su oposición al ver cómo desaparecían, en total, 3.000 plazas de aparcamiento de las calles.

Vidal admite que han fallado cuestiones como la mejora de la conexión de la red, o que no se han abordado puntos clave de la ciudad (como los desastres de la plaza de Catalunya o de Espanya, donde las bicis no tienen por dónde pasar si no es molestando al peatón): “Los próximos pasos son reconectar, resolver problemas de convivencia y convertir la red en infraestructura… Queremos que todos los sistemas sostenibles crezcan, porque así ganamos todos”.

Desde la veterana entidad Amics de la Bici, Albert Garcia se muestra inclemente: “Se ha perdido una gran oportunidad”. “Se han hecho muchos carriles, pero son de mala calidad y reversibles. Además, las conexiones son fatales”, dice, “se podría haber sido valiente con la normativa y hacer más leyes probici”. Desde Amics de la Bici, reclaman políticas de promoción que no sean infraestructura específica: como incentivar los desplazamientos. “En los países del norte, quien va a trabajar en bici tiene compensaciones. Si afianzas la bici, mejora la salud de todos: de los que pedalean y del resto”, resume. Vaticina que serán los patinetes eléctricos quienes acabarán llenando los carriles bici.

Carles Benito, del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) valora el trabajo del equipo de Colau y recuerda: “La mitad de los técnicos de movilidad van en bici: es imposible que alguien que va en bici no haga nada”. “Se ha intentado y la intención ya es mucho. Más para un gobierno en minoría y con una oposición que no ha sabido pasar de la crítica a la propuesta”. Benito subraya “la extensión y calidad de la red, que resuelve la demanda y anima a más a usarla”, aunque reprocha que “no se han resuelto puntos negros denunciados”.