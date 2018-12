Buch dice que investigarán el caso del ‘mosso’ que insultó a un manifestante el 21-D

Un mosso de los antidisturbios discute con un agente rural.

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciado este lunes que investigarán los insultos de un mosso d'esquadra a un manifestante, al que dijo "La República no existe, idiota" durante las protestas organizadas con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el pasado 21 de diciembre."Un mosso no tendría que llamar idiota a un manifestante. No tendría que ser normal", ha defendido Buch.

El caso se remite a un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales en que se ve el enfrentamiento verbal que mantuvieron un agente antidisturbios, que integraba el dispositivo de seguridad del 21-D, con un miembro independentista de los Agentes Rurales de la Generalitat. El agente rural instaba al policía a defender la República, a lo que éste último respondió: "Qué República ni qué cojones. La República no existe, idiota".

En declaraciones a RAC1, Buch se ha referido también a las críticas por las cargas policiales el 21-D y ha asegurado que "la policía no se mueve si no quieren traspasar la línea o tiran objetos contundentes". Y ha apuntado: "Cualquier democracia del mundo necesita tener un cuerpo policial que garantice el orden público. El viernes había gente que llevaba la cara tapada y tiraba vallas y objetos contundentes a los Mossos".

"Los Mossos protegieron y garantizaron el orden público", ha remachado el titular de Interior, que ha insistido en que la policía catalana "permanentemente revisa las imágenes: las de los medios y también las propias. Si hay algún agente que haya actuado de una manera no correcta, el mismo Cuerpo tiene sus protocolos y formas de actuar para hacer lo que corresponda".

"Todos los trabajadores públicos tienen los procesos internos de revisión en caso de que alguien no haya actuado como corresponde. Todos se revisan. Ahora bien, son estructuras en que se hace de puertas adentro. Por protección de datos, tampoco me corresponde dar según qué explicaciones en un medio como éste", ha señalado Buch, que ha aclarado que de los vídeos "se tiene que ver toda la secuencia entera".

No obstante, ha recordado que en estos casos "se tiene que golpear por debajo de la cintura". "Golpear en la cabeza sería una praxis que no se ajusta al protocolo establecido. Tenemos que revisar todas las imágenes, ver qué ha pasado antes, durante y después. Yo puedo compartir las dudas y el enojo de la ciudadanía, pero ahora soy conseller de Interior y me corresponde garantizar que los protocolos internos de control existen y funcionan", ha agregado.