La consejera catalana de Empresa no se quedará a la cena de Foment en solidaridad con los presos

La consejera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, no se quedará a la cena de los premios de la patronal del Foment del Treball, que se celebrarán el próximo jueves, en solidaridad con los políticos presos en huelga de hambre.

Durante el acto se entregarán las Medallas de Honor y de los Premios Carlos Ferrer Salat y terminará con una cena a la que está invitado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros y consejeros. Fomento del Trabajo —la patronal catalana, que forma parte de la CEOE— ha invitado también al presidente de la Generalitat, Quim Torra. A la espera de las confirmaciones formales, la patronal ve posible incluso (siempre que accedan los dos mandatarios) que la esperada reunión entre Sánchez y Torra se pueda llevar a cabo aprovechando ese acto, en un escenario neutral.

Chacón ha confirmado que asistirá a la entrega de premios, pero que se ausentará en la cena porque “sería una vergüenza” quedarse. La consejera ha defendido su gesto “por respeto y solidaridad hacia los compañeros que la están haciendo no me quedaré a la cena”. También ha dicho que entiende que el resto de consejeros de Junts per Catalunya se ausentarán como lo han ido haciendo en otros actos, y que todavía no lo ha podido hablar con los de ERC.