Ciudadanos se querella contra Torrent por los diputados suspendidos

Ciudadanos ha presentado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra los diputados independentistas de la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent, por no acatar el auto del Tribunal Constitucional que confirma la suspensión de los diputados procesados. Inés Arrimadas, líder de la formación naranja, sostiene que los parlamentarios, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están suspendidos a todos los efectos y, por tanto, no podrían designar un sustituto para que asuma sus funciones. El discurso de Ciudadanos es que Torrent continúa la línea de su antecesora, Carme Forcadell, y que continúa con el "golpe" saltándose las leyes. Por su parte, Torrent ha lamentado este viernes la querella contra él porque considera que con ella "quieren ganar en los tribunales lo que no ganan en el Parlament".

A las puertas del TSJC, Arrimadas ha lamentado que ese mismo miércoles, una vez conocido ya el auto, Torrent contabilizara los votos de los diputados de ERC -Oriol Junqueras y Raül Romeva- que en octubre designaron a sus sustitutos. Los cuatro de Junts per Catalunya -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Jordi Rull- no tomaron esa medida y, por tanto, no votan. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, suspendió de sus funciones a los parlamentarios encausados pero para no alterar las mayorías invitó a la Cámara a tomar una solución. La Mesa optó por la fórmula de la designación. "El golpe a la democracia de hace un año continúa fuera y dentro del Parlament. Cree que están por encima del bien y del mal y vulneran los derechos de los diputados que representamos a la mayoría social", ha afirmado la diputada.

La portavoz de la oposición ha calificado también de "cartita" la misiva que le ha remitido este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al vicepresidente Pere Aragonés, pidiendo una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra. "Seguro que con una cartita deja de amenazar y empieza a cumplir las resoluciones. ¿A qué espera Sánchez? ¿A una desgracia? Espero que no espere a que pase una desgracia antes de actuar con el 155", ha señalado. "Torra es un peligro público y nos amenaza con la vía eslovena y la vía de la guerra y el Gobierno de España nos debe de proteger".

Tras la mención de la vía eslovena, Ciudadanos ha endurecido su discurso y ha pedido ya abiertamente y sin dilación que Sánchez aplique el artículo 155. Arrimadas hace meses que solicita el requerimiento previo pero este miércoles, en la sesión de control, lo visualizó mostrando un cartel a Torra con los números 155. Arrimadas, que ha culpado a Sánchez de hacer de "estatua" y de hacer el "palmero", ha acusado a la dirección de los Mossos de estar dando instrucciones a sus agentes para que no actúen el 21-D y ha pedido que les den esas órdenes por escrito para que no queden indefensos.