Ciudadanos deja en el aire el primer acuerdo sobre la dirección de TV3

El Pleno del Parlament no debatirá al final esta semana la renovación de los cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los partidos independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra, alcanzaron la semana pasada un acuerdo con Ciudadanos para nombrar a los nuevos consejeros que tienen caducado el cargo. El pacto estaba cerrado hasta el punto que la formación naranja propuso como su representante en el ente a Eladio Jareño, actual director de TVE. Sin embargo y tras el fin de semana, Ciudadanos ha puesto el freno y ha advertido que el pacto no se cerrará hasta que se vote. "No hay novedad. La semana pasada no había acuerdo", afirman fuentes oficiales. La propuesta no se ha registrado en el Parlament y por tanto no se elevará al hemiciclo.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha matizado que el pacto no existió. "Solo existen cuando se firman y se votan". El diputado ha recalcado que su formación hará todo lo posible para que el ente esté dirigido por personas que no vayan al compás del independentismo. "A nosotros nos corresponde tener voz en los nombramientos. Y nuestra prioridad es levantar alfombras, neutralidad, y que los responsables de la Corporación no vayan al paso que marca el separatismo", ha señalado. "Lo que pase en el futuro ya veremos".

Ciudadanos ha querido desligar este paréntesis de la tensión política generada este fin de semana después de que Quim Torra aludiera a la vía eslovena y las movilizaciones de los comités de defensa de la república. Sin embargo, el nuevo escenario no ha ayudado a canalizar el acuerdo. La dificultad de que el acuerdo prosperara trascendió este lunes por la noche, según informó El Periódico y confirmó este diario afirmando que el pacto no estaba apuntalado. Ciudadanos ha sido muy critico siempre con la línea informativa de TV3 y la duda es por qué ahora estaba dispuesto a desencallar una cuestión que está en el nudo de los desacuerdos entre los partidos independentistas. Este mismo lunes, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, criticó en una entrevista la posición de TV3 respecto al procés.

Fuentes del partido naranja han señalado que su prioridad es que los profesionales del sector "no estén controlados por el independentismo y puedan hacer su labor de fiscalización y control" y que acabe con unos medios "opacos y sin control" . El acuerdo era provisional pero los cuatro partidos implicados se habían repartido ya las sillas en el ente de control lo que provocó una airada crítica del Sindicat de Periodistes de Catalunya que consideró que el acuerdo consolidaba una televisión al servicio del gobierno. La ley de la CCMA contempla que los candidatos a directivos sean seleccionados por criterios profesionales por el Consell Audivisual de Catalunya (CAC) y no por los partidos. Eva Granados, portavoz del PSC, ha explicado que el acuerdo existe por parte de tres grupos parlamentarios que suman una mayoría cualificada para impulsarlo. "Nosotros hemos sido invitados a participar y es bueno renovar el ente. Estamos a la espera de que el acuerdo se registre", ha dicho.