Esquerra se desmarca de Torra y apuesta por una vía “cívica y pacífica” para lograr la independencia

Esquerra Republicana se ha desmarcado este lunes de manera clara de la defensa de la vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña que formuló Quim Torra el sábado en Bruselas. Frente a la posibilidad del uso de la violencia y de que se produjeran muertos en el proceso de secesión, ERC considera que existe una "vía propia catalana", que está basada en "el civismo, el pacifismo y la democracia", ha explicado Marta Vilalta portavoz del partido. El PDeCAT sostiene que se ha malinterpretado a Torra y reitera que su vía es pacífica y democrática

La dirigente de ERC ha evitado en todo momento cualquier crítica al president y considera que la apuesta de su partido "no contradice a nadie", pero ha insistido una y otra vez en la apuesta pacifista para lograr la secesión de Cataluña. "Siempre hemos dicho que no renunciaremos a ninguna vía democrática y pacifica para conseguir la independencia de Cataluña, porque es la vía que genera grandes consensos en la sociedad", ha dicho Vilalta. "Es una vía propia", ha dicho, basada en el referéndum "como herramienta útil, reivindicando el pacto como bandera", ha dicho la portavoz de Esquerra, en un sentido muy distinto del mensaje que transmitió Torra el pasado sábado y que le han valido un alud de críticas.

“Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres”, dijo el presidente de la Generalitat en Bruselas durante la presentación del llamado Consejo para la República.

Aplazada la consulta sobre el encaje en La Crida El PDeCAT había decidido hace semanas celebrar la consulta entre sus asociados para concretar su encaje en La Crida antes del 19 de enero, que es cuando está prevista la constitución del nuevo partido que impulsa Carles Puigdemont. Sin embargo, los planes se han cambiado y ya no descartan convocarla con posterioridad a la celebración del cónclave.

"Bebemos de la tradición catalana del camino hecho, pero también de otros movimientos que han cambiado el mundo, como la desobediencia civil y la no violencia", ha insistido Marta Vilalta, quien también ha mostrado su simpatía por la vía escocesa del referéndum pactado con el Estado para lograr la independencia, que es la opción que esta mañana ha defendido el presidente del Parlament, Roger Torrent, que milita en Esquerra.

David Bovehí, presidente del PDeCAT, acompañado de la vicepresidenta Míriam Nogueras, ha considerado que se han malinterpretado las declaraciones de Torra. "Se fue de viaje oficial a Eslovenia e hizo unas declaraciones en las que dijo que ese país quería ser independiente y que la realidad catalana y eslovena son completamente diferentes. Ese el paralelismo y no otro", ha señalado Bonvehí. "Se ha malinterpretado en el tema de la violencia. La vía catalana es pacífica y democrática". Tras mostrar su estupor de que la atención no esté fijada en el tema de la huelga de hambre de los presos, Nogueras ha afirmado: "En Eslovena hubo dos referéndums y la violencia vino del otro lado; hay que poner el foco de donde toca".

En la misma línea, Junts per Catalunya ha recalcado que Torra aludía a la determinación de los ciudadanos de ese país a ejercer el derecho a la autodeterminación con la celebración de dos consultas consecutivos. “Esa es la interpretación que le damos a esas palabras. Y el nivel de violencia de su agresor no les hizo cambiar de opinión. Es grotesco”, ha subrayado en el Parlament, Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, “que los que siempre estamos en la vía pacífica seamos los que estamos permanente cuestionados por el universo del 155”. El diputado ha subrayado que la “receta catalana” pasa por “la no violencia, el pacifismo y el civismo” y ha mostrado su sorpresa por el alud de críticas de la oposición en el Parlament y la alcaldesa Ada Colau, que tachó de “irresponsable a Torra. “No ve ninguna obsesión en ellos en analizar la radicalidad cívica de la vía eslovena. Ni tampoco obsesión para ver a quien tenían delante: y estaba Milosevic, que fue juzgado por ser un carnicero”.