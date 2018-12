La Generalitat no ofrecerá comida en sus actos en apoyo a los presos

El Gobierno catalán ha decidido no ofrecer comida ni aperitivos en sus actos oficiales en apoyo a los cuatro presos independentistas en huelga de hambre. Los diputados de Junts per catalunya Jordi Sànchez y Jordi Turull están realizando esa protesta desde el sábado y este martes se han sumado también el también diputado Josep Rull y el exconsejero y exdiputado Quim Forn para denunciar que el Tribunal Constitucional bloquea de forma sistemática sus recursos de amparo para que no puedan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha participado esta tarde en un acto con la comunidad judía coincidiendo con la celebración del Khanukà, la festividad con la que celebran el fin de la ocupación griega y la purificación posterior del Templo de Salomón. En el acto, no se ha realizado la tradicional degustación del sufganiot porque, según ha dicho Torra, el Govern no ofrecerá a partir de ahora comida en los actos oficiales en apoyo a los "presos políticos en huelga de hambre". La Generalitat suele ser, de todas formas, bastante austera en sus actos. También excluirá las copas de cava.

Los grupos parlamentarios independentistán están preparando un paquete de medidas en apoyo a todos los presos, que han anunciado medidas de protesta por su situación procesal. Los cuatro de Esquerra -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa- no están realizando huelga así como tampoco Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.