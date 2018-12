Rull y Forn se unen a la huelga de hambre ante la “injusticia” del Tribunal Constitucional

Los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), iniciarán a partir esta madrugada una huelga de hambre, como sus compañeros Jordi Sànchez y Jordi Turull, para denunciar que el Tribunal Constitucional (TC) bloquea de forma sistemática sus recursos de amparo para que no puedan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los dos políticos han anunciado esta tarde a través de un comunicado que se suman también a la huelga iniciada por Sànchez y Turull el pasado sábado.

En el comunicado que han firmado, los dos exconsejeros sostienen que se han sumado a la medida por las mismas razones que sus compañeros: denunciar que el Alto Tribunal admite sin dilación todos sus recursos -normalmente solo tramita el 1,5% de los que recibe- pero no los resuelve para evitar que puedan recurrir a la justicia europea. Rull, Turull y Sànchez son todos diputados de Junts per Catalunya y Quim Forn abandonó el escaño. Los otros presos, Oriol Junqueras,Raül Romerva y Jordi Cuixart no se han sumado a la medida. "Es una medida extrema de protesta. Nos legitiman para tomar esta decisión la injusticia que sufrimos, la lesión de nuestros decisiones fundamentales y la arbitrariedad judicial", afirman en el texto. "No es una huelga para pedir un trato de favor des criminación positiva".

Los siete líderes independentistas encarcelados en Lledoners anunciaron el pasado viernes por la noche una campaña para denunciar su situación cuando faltan semanas para que se inicie el juicio del 1 de octubre en el Tribunal Supremo. Los siete aparecieron en una fotografía difundida por Òmnium acompañada de un comunicado. Jordi Pina, letrado de Turull y Sànchez, ya deslizó el sábado por la mañana que no descartaba que otros presos se sumaran a la protesta. El colectivo ha creado una página web titulada vagadefam que recoge la denuncia y a la que se han adherido 192.000 personas.