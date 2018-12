El Gobierno insiste en la independencia judicial tras iniciar Sànchez y Turull una huelga de hambre

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado este sábado su solidaridad con los políticos independentistas Jordi Sànchez y Jordi Turull, que han anunciado esta mañana que van a realizar una huelga de hambre indefinida para denunciar que el Tribunal Constitucional ha bloqueado de forma sistemática sus recursos de amparo para impedir que puedan recurrir a la justicia europea. En un apunte en las redes sociales, Colau ha afirmado: "Todo el apoyo a la denuncia que hacen los presos políticos: bloquear recursos para impedir la actuación de los tribunales europeos es un abuso inadmisible. Un TC que actúa de esa manera está poniendo en peligro los derechos de toda la ciudadanía".

Tot el suport a la denúncia que fan els presos polítics: bloquejar recursos per impedir l’actuació dels tribunals europeus és un abús inadmisible. Un TC que actua d’aquesta manera està posant en perill els drets de tota la ciutadania #Llibertatpresospolitics https://t.co/zGe2bnOKnO — Ada Colau (@AdaColau) 1 de diciembre de 2018

La postura de Colau contrasta con el análisis realizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado en San Sebastián que puede respetar la decisión de los dos presos, pero ha recalcado que todos son iguales ante la ley y que cuentan "con las garantías de la Justicia y de un Estado de derecho" como es España. En un comunicado previo, La Moncloa ha recordado que los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías. "Como todos los ciudadanos sometidos a la Ley y protegidos por las leyes, en nuestro Estado de Derecho los dirigentes independentistas van a tener un juicio justo. El Poder Judicial es independiente y se hará justicia", reza la nota. Y añade: "Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia es la única que puede dictar sentencias".

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha emitido un comunicado en el que afirma que el poder judicial español está llevando a cabo una de las peores "barbaridades" cometidas en Europa en los últimos años. El president recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha denunciado últimamente la "politización de los estamentos judiciales y arbitrariedades procesales y judiciales". "La huelga de hambre es una medida contundente y drástica ante la vulneración de derechos de ciudadanía, civiles y políticos (...) Se está aplicando el derecho penal como venganza, estableciendo una legalidad ad hoc para atacar la disidencia política", afirma. El expresident Carles Puigdemont ha colgado un mensaje explicando la huelga con críticas hacia la independencia judicial española: "¡Vergüenza de estado español! Muchos ánimos, mucha fuerza!".

En las antípodas de este análisis, Inés Arrimadas ha evitado valorar "una decisión tan personal" como es la de iniciar una huelga de hambre, si bien ha insistido en que no debe haber "privilegios" para los dirigentes independentistas. "No puede pretender tenerlos a la hora de saltarse la ley o enfrentarse a un procedimiento judicial", ha recalcado señalando que no creía que el resto de reclusos pudieran hacerse ese "tipo de fotografías" en el patio del penal. Alejandro Fernández, nuevo líder del PP en Cataluña, ha atribuido la huelga de hambre a una maniobra de distracción. "La especialidad del separatismo es desviar la indignación cuando les llega a ellos. Lo hizo Artur Mas con el 15-M y ahora harán algo para rescatar a Torra y sentimentalizar de nuevo el proceso. Y ese movimiento tendrá en Lledoners su epicentro", ha dicho.

La huelga de hambre de los dos políticos se inscribe en las diferentes medidas de protesta que realizarán los presos con vistas al juicio del 1 de octubre que empezará previsiblemente en enero. Los siete reclusos difundieron este viernes por primera vez una fotografía de todos juntos —no estaban autorizados a hacerlo, según la dirección de penal— en la que piden "firmeza y serenidad". Oriol Junqueras ha colgado este sábado un mensaje en el que alude a Carme Forcadell y Dolors Bassa, recluidos en diferentes penales, pero no ha hecho alusión a la huelga de hambre. El exconsejero Josep Rull ha recordado que el juez Llarena impidió tanto a Sànchez como a Turull ser investidos como presidentes de la Generalitat.