Estrasburgo avala que España no compute las condenas de etarras en Francia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este martes a España por no computar a presos etarras los años de cárcel cumplidos en Francia y retrasar de esa manera su excarcelación. Aunque la sentencia se centra en tres casos, los de Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, el único que sigue en prisión, la decisión tiene un eco mucho más amplio ya que, de haber fallado los jueces europeos a favor de los demandantes, también podría haber acortado significativamente la estancia en prisión de 69 de los 234 etarras aún presos en España.

La Corte europea sí dio la razón a los demandantes en un aspecto procesal, al especificar que el rechazo del Constitucional a sus recursos de amparo impidió el derecho de acceso a un tribunal conforme el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho a un proceso equitativo. En este sentido, les otorgó una indemnización global de 4.000 euros para sufragar los costos del proceso.

La decisión de Estrasburgo giraba en torno a la Ley Orgánica 07/2014 por la que el Gobierno del PP adaptó a la legislación española una decisión marco de julio de 2008 de la Unión Europea (UE) para homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros. El objetivo era que, por un mismo delito, una persona no pudiera cumplir dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, la ley española incluyó una disposición final por la cual la decisión marco no sería aplicable para aquella sentencias anteriores al 15 de agosto de 2010 —fecha tope en la que se debía haber trasladado a la legislación española la medida—, lo que en la práctica supuso que el cambio legal no beneficiara a casi ningún terrorista.

Los presos de ETA iniciaron entonces una batalla legal para conseguir que sí se contabilizasen los años que habían pasado en cárceles de Francia, pero la Audiencia Nacional, en primer lugar, y más tarde el Tribunal Supremo y el Constitucional desestimaron sus recursos. El último, el pasado 10 de octubre, cuando el Supremo rechazó restar al exjefe militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi —condenado en España a más de mil años de cárcel con varios asesinatos, aunque el máximo de cumplimiento en su caso es de 30 años— los ocho años que había pasado encarcelado en Francia. En España, Olarra Guridi lleva recluido desde 2010.

A esas negativas de la justicia española, 24 presos presentaron recursos ante el Tribunal de Estrasburgo. El de tres de ellos es el que analiza la sentencia de este martes. A los 21 recursos restantes —entre ellos cuatro etarras que ya han recuperado la libertad en el tiempo que se ha demorado la batalla legal— se les aplicará la decisión que comunique este martes el TEDH.