El Govern y los comunes tantean la posibilidad de pactar las cuentas

El Govern y los comunes han empezado este mediodía a negociar el contenido de los Presupuestos para el próximo ejercicio. Pere Aragonès, vicepresidente y consejero de Economía, y Albert Castellanos, secretario general de ese Departamento, mantienen desde las 14.00 una reunión con Jessica Albiach, líder de los Catalunya en Comú en el Parlament, y el diputado David Cid. Las posiciones parecen ahora distantes: los comunes exigen una inversión social de 1.700 millones de euros para revertir los recortes y aplicando ya una reforma fiscal para lograr más ingresos con una modificación del IRPF a las rentas más altas y la modificación de Sucesiones. Los comunes plantean esta última reivindicación como irrenunciable y este mediodía se sabrá ya hasta dónde está dispuesto a llegar el Govern.

Con la CUP fuera de las negociaciones, el Govern se sustenta en una mayoría parlamentaria de 61 votos --cuenta con 66 diputados pero cinco no votan-- y precisa de nuevos aliados para sacar las cuentas. Los comunes, con ocho escaños, se han erigido por primera vez en protagonistas en una negociación y cuentan como mejor instrumento con la semana de movilizaciones de los trabajadores públicos para revertir los recortes. Sus exigencias las han plasmado en un decálogo de mínimos que pasan en esencia por devolver ya a los funcionarios las pagas extras de 2013 y 2014; la contratación de 800 médicos; la rebaja drástica de las tasas universitarias -las más caras de España-; o la obligación de que las constructoras destinen, como ha promovido Ada Colau, el 30% de las viviendas a pisos sociales.

Albiach y Cid plantearon este lunes tres vías para obtener esos ingresos: los que procederían del Estado --calculan para este ejercicio unos 500 millones vía Presupuestos, bloqueados ahora en el Congreso-; con una fiscalidad verde y progresiva -150 millones con un gravamen a vehículos contaminantes- y el aumento de dos puntos en el tramo del IRPF para las rentas más altas y la modificación de Sucesiones. El Govern está dividido en este punto: el PDeCAT lo rechaza para no subir más la presión fiscal a las clases medias y ERC ve la medida con buenos ojos. Hace dos semanas, los grupos independentistas se opusieron a esas reformas en el Parlament (se abstuvieron en el cambio del IRPF y votaron en contra de sucesiones). En cualquier caso, esa eventual modificación tendría solo un impacto en las cuentas de 2020. El Govern quiere antes explorar otras vías y poner sobre la mesa el aumento de la recaudación tributaria del último ejercicio.

El PSC invita a los comunes a levantarse de la mesa de negociación si los independentistas no votan las cuentas de Estado

La portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados, ha afirmado esta mañana que los independentistas están renunciando a 2.200 millones de euros para las arcas de la Generalitat con su bloqueo a los Presupuestos. Las cuentas difieren: los comunes también piden a PDeCAT y ERC que voten las cuentas del Congreso pero reducen esa cifra a una cuarta parte. Granados ha admitido que las propuestas sociales de los comunes se parecen mucho a las del PSC pero ha advertido que no se podrán realizar sin los recursos del Estado. "No sé si los comunes quieren acompañar a un presidente que no gobierna ni a un vicepresidente que no consigue acuerdos entre los grupos parlamentarios que sustentan al Govern", ha afirmado la diputada.,

"No sé cómo irá la reunión pero tendrán que plantear o levantarse de la mesa porque si no hay recursos del Estado las cuentas no salen", ha dicho. El PSC ha acusado a Torra de estar desparecido en esta semana de movilizaciones y ha registrado su petición de comparecencia en el Parlament.