“Los centros sanitarios concertados ni eran ni son transparentes”

Todo empezó con una pregunta. Conocer “las retribuciones de los altos cargos de la entidad”, recogía la petición que Xavier Lleonart (Barcelona, 1966), médico y presidente del sector de los hospitales concertados del sindicato Metges de Catalunya, hizo, a través de la Ley de Transparencia, a un hospital concertado. Los resultados, asegura, eran lo suficientemente “llamativos” como para reclamar la misma información a otros 120 centros de la red pública.

Al principio, le costó que respondiesen a sus demandas. Con medias respuestas, repreguntas y recursos, terminó acumulando 400 notificaciones digitales y un millar de correos electrónicos. El resultado final reveló, como ya avanzó este diario, que los altos cargos de cinco hospitales concertados tenían sueldos por encima de los 150.000 euros y los directivos de más de 40 centros se subieron el sueldo durante los recortes.

Lleonart denuncia una “desproporción” en los sueldos directivos. “Deberían ser proporcionales al entorno en el que se mueve. No es lo mismo España que Alemania, por ejemplo, pero estos gestores están cobrando como un gestor alemán o más, y los profesionales, en cambio, están cobrando mucho menos que uno europeo”, ejemplifica.

A propósito de sus peticiones a los centros concertados, el Departamento de Salud sacó en 2017 una instrucción que obligaba a todos los proveedores de la red pública a revelar las retribuciones de los altos cargos. Lleonart se muestra excéptico con el impacto de esa orden: “Los centros concertados no eran transparentes y no lo son. Con una salvedad: los que son empresas públicas y consorcios son menos opacos que el resto. Buscar la información en los otros es como hacer una maratón”, apunta.

El facultativo reclama responsabilidades a la Administración como gestora del dinero público y denuncia la opacidad del sistema. “La sensación es que el sistema sanitario es complejo ex profeso, para que la gente no escarbe y se pierda. No es que no sean transparente, es que te pierdes en cómo dan la información”.

En plena huelga de médicos para denunciar la precariedad sanitaria, el médico asegura que los profesionales están “hartos de sacrificar su sueldo para cosas como las que se han publicado”, señala, en alusión a la información revelada por EL PAÍS acerca de las retribuciones de los altos cargos de la red pública. Lleonart aprovecha para avisar de que, si la Administración no responde a las demandas de los facultativos, “las protestas irán a más”.