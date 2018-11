“Los patinetes eléctricos representan un riesgo para las personas con discapacidad”

Luis Miguel López, de traje, corbata y gafas oscuras, camina en hora punta por Cibeles. El bastón con el que guía sus pasos de ciego no detecta ese extraño artefacto que prolifera por toda la ciudad: el patinete eléctrico.

A su auxilio acuden tres personas para ayudarle a levantar el patinete. Esta vez, López solo se ha pegado en la rodilla, pero se trata solo de un ejemplo de los accidentes que ocurren todos los días por culpa de estos nuevos elementos que están en las calles de Madrid desde el verano.

La nueva normativa de movilidad prohíbe el estacionamiento de este tipo de medios de transporte en las aceras salvo que no exista espacio reservado para ellos y se respete un ancho libre de paso de tres metros. Sin embargo, la realidad es que la mayoría terminan aparcados en mitad de la acera. “Nosotros andamos por la fachada para orientarnos con el bastón y si hay un patinete mal estacionado nos golpeamos con él y nos caemos. Estamos preocupados y buscamos una solución”, denuncia López.

Es por esta razón que la ONCE advierte del peligro que los patinetes eléctricos y las bicicletas mal estacionadas suponen para personas con discapacidades. “Pedimos a los usuarios de patinetes y bicicletas que se sensibilicen sobre la importancia de aparcarlos bien”, dice López. “Gestos como aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso de peatones o cruzar estos vehículos en medio de la acera pueden convertirse en impedimento para transitar”, dice Fátima Peinado, trabajadora de la ONCE.

En la nueva normativa de movilidad del Ayuntamiento de Madrid se recoge que los Vehículos de Movilidad Urbana (VMU) como los patinetes eléctricos y otros tipo A y B según la clasificación de la Dirección General de Tráfico, deberán circular por las ciclocalles, carriles bici o calles de 30 kilómetros hora como velocidad máxima. “Es verdad que la ordenanza prevé sanciones, pero para nosotros es muy difícil denunciar porque no podemos retener a la persona infractora hasta que llega la policía. El usuario del patinete se va y tú quedas desamparado”, concluye López.

[Las redes sociales han creado en twitter una comunidad con el objetivo de conseguir que los patinetes no molesten a los peatones o a los ciclistas que van por su carril. El primer tuit con esa intención fue de Miguel Álvarez, y fue seguido por cientos de usuarios que se han dedicado a quitar patinetes de las aceras y a bajarlos a la calzada, además de compartir sus imágenes en redes sociales con la etiqueta #apartinetes.

