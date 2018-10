Metro detecta amianto también en la pintura de trenes de la línea 1

Metro de Madrid ha detectado también pintura aislante con amianto en trenes modelo 2000A, destinados en la línea 1 del suburbano, y las unidades afectadas quedan "cautelarmente paralizadas". En una circular interna dirigida a los trabajadores, a la que ha tenido acceso Europa Press, el área de Mantenimiento de Material Móvil informa de que se ha detectado la presencia de este material (potencialmente cancerígeno si desprende fibras) en 13 coches de este modelo de trenes. El pasado viernes falleció el primer trabajador de Metro al que se le reconoció que sufría de asbestosis, enfermedad pulmonar de origen profesional y asociada a las altas exposiciones al asbesto o amianto. En mayo murió de cáncer otro compañero suyo.

Concretamente, y al igual que ocurrió en el caso de las unidades ya detectadas de la línea 5 y 6, se trata de pintura bituminosa como "aislante y recubrimiento interior de los paneles de cabina y recinto, así como en planchas metálicas bajo bastidor".

"Este recubrimiento de pintura bituminosa en su estado original no es friable (no emite fibras), si bien en su estado degradado se puede convertir en friable, por lo que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo pueden verse afectados por la presencia de materiales con amianto detectados", recoge el documento.

El Área de Mantenimiento de Material Móvil de Metro adjunta fotografías con los cuatro emplazamientos donde está presente esta pintura aislante en el interior de los coches afectados. Indica que cualquier actividad a realizar sobre las unidades cautelarmente paralizadas, incluidas maniobras y movimientos, deberán ser autorizadas por el responsable de Mantenimiento.

Metro sustituyó en septiembre ocho trenes que circulaban por la línea 5 tras haber detectado amianto en la pintura que recubre algunos elementos situados en los bajos de los coches y en la cabina, donde se encuentran tapados, según explicó entonces un portavoz de la compañía.

También explicó que el hecho de que esa pintura hubiera un "pequeño porcentaje" de amianto no ha supuesto ningún riesgo para trabajadores ni viajeros, ya que además de no tener acceso a los elementos que recubría dicha pintura, el estado de la misma era no friable, es decir, que no emitía fibras.

Diversos sindicatos con representación en Metro alertaron la semana pasada de los problemas que implicaría para la programación de trenes que se localizaran más unidades con amianto. En este sentido, advertían de la posibilidad de que se produjeran aglomeraciones en las instalaciones.

La Comunidad de Madrid anunció el jueves pasado que comprará 60 nuevos trenes en Metro de Madrid y contratará a más conductores para atender el incremento de demanda que está experimentando Metro de Madrid.

La previsión es iniciar en 2019 los procesos de licitación para adquirir los nuevos trenes, 32 de los cuales irán destinados a la sustitución de unidades más antiguas y 28 para reforzar el servicio donde sea necesario.