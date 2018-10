Directo Cataluña | JxCat y ERC abogan por un diálogo con el Gobierno “sin condiciones”

EL PAÍS

Las discrepancias que JxCat y ERC mantienen sobre los seis diputados independentistas suspendidos por el Tribunal Supremo se han agudizado este miércoles, ya que interpretan de forma opuesta el dictamen que ellos mismos pactaron y que el Parlamemt aprobó el martes. Fuentes de JxCat defienden que sus cuatro diputados afectados por las decisión del TS no deben tomar medidas -no han designado sustitutos- y pueden seguir delegando el voto como venían haciendo hasta ahora, ya que consideran que el Parlament aprobó que se rechazaba la suspensión dictada por el tribunal. Fuentes de ERC critican que esto supone incumplir lo aprobado por el Parlament: allí se rechazaba la suspensión pero se dejaba claro que los diputados afectados por la decisión del TS debían presentar un escrito designando a un diputado sustituto que ejercería sus derechos temporalmente: ERC lo ha hecho pero JxCat no. Fuentes de la Presidencia del Parlament advierten de que si JxCat no presenta el escrito designando a los sustitutos de sus cuatro diputados, el bloque independentista perdería la mayoría, pasando de 69 a 65 escaños. (EP)