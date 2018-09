Quim Torra en directo: últimas noticias sobre Cataluña

EL PAÍS

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está abierto a ir al Congreso, pero ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, más detalles de cómo propone que sea esta comparecencia. "Nuestra reacción no es un no. No nos cerramos, pero queremos saber más detalles. ¿Qué es lo se quiere hacer? Estamos abiertos perfectamente a escuchar todo aquello que sea debate y diálogo", ha expuesto una rueda de prensa. (EP)