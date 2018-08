Colau no irá a la manifestación de la Diada porque la ANC “solo reivindica la vía unilateral”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no acudirá a la manifestación de la Diada convocada por la ANC el próximo 11 de septiembre. "Iré a todos los actos institucionales. Estoy a favor del derecho a decidir, exijo la libertad de los presos políticos, pero la manifestación convocada por la ANC es independentista y solo defiende la vía unilateral que tiene todo el derecho a reclamar, pero que yo no apoyo", ha asegurado la edil una entrevista radiofónica en la emisora RAC1.

Colau también ha dado su punto de vista sobre la polémica de los lazos amarillos: "Cuando hay manifestaciones masivas debemos preguntarnos qué conflicto o problema las está generando. Si no se resuelven se enquistan y si, además, hay partidos políticos, que como Ciudadanos son irresponsables e incendian más la situación se hacen mucho más grandes", ha afirmado. La primera edil ha llamado a la calma: "La guerra de lazos no nos lleva a ningún lugar. Creo que no es lo mismo colgar que descolgar un lazo ya que nadie impide poner un lazo naranja a nadie y quitarlo es atentar contra la libertad de expresión de quien lo ha colocado. Tampoco me gusta la ocupación masiva de símbolos", ha señalado. En estos meses la alcaldesa ha visitado en varias ocasiones a los políticos y líderes independentistas encarcelados, sobre todo al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y ha aprovechado la entrevista para volver a pedir su excarcelación.

El Ayuntamiento prepara para el próximo 1 de octubre una serie de encuentros y espacios para reflexionar sobre todos los episodios relacionados con el 'procés' que han tenido lugar este último año. "Nos han pasado cosas muy traumáticas, tenemos que parar y reflexionar… No podemos volver a caer en los enfrentamientos, la suspensión de las autonomías, ataques… Hay un bloqueo que hay que desjudicializar. Pido a la Generalitat y al Estado que dialoguen entre ellos", ha concluido. Pero la primera edil tenía un mensaje para el presidente del Generalitat, Quim Torra: "Como alcaldesa le pido al gobierno de Torra que haga política catalana. Los ayuntamientos estamos solos pidiendo mossos, más vivienda pública, escuelas, sanidad… Hay muchos temas que tras 100 días en el gobierno no pueden esperar".

Durante la entrevista también ha repasado las críticas que se realizan desde diferentes colectivos de la ciudad. Entre ellos las manifestaciones exigiendo más seguridad de los vecinos de la Barceloneta: "Tienen mi apoyo. Aguantan la presión del turismo masivo que atrae actividades ilegales. Necesitamos más Mossos d’Esquadra, fue lo primero que pedí a la Generalitat", ha expresado la alcaldesa. También ha pedido poder intervenir contra las entidades financieras que mantienen pisos cerrados en barrios como el Raval y que son sistemáticamente ocupados por narcotraficantes.

Respecto al gran número de vendedores ambulantes ilegales que hay en la ciudad, Colau ha exigido una ley de extranjería "que no sea racista y que permita proporcionar un permiso de trabajo para que esta gente pueda ganarse la vida de otra manera". "Ponemos policía pero estas personas no desaparecen. El Ayuntamiento ha hecho 150 planes de ocupación haciendo un sobreesfuerzo financiero que no nos tocaba", lamenta apuntando a la Generalitat "con más competencias y recursos" para que también diseñe planes de ocupación. Colau ha dejado muy claro, después de que un sindicato de Guardias Urbanos insinuara que BComú avisaba de las redadas a los manteros, que el gobierno municipal "no avisa a nadie de acciones policiales".

Conflicto del taxi

La alcaldesa ha tratado la crisis del taxi y su apoyo a estos trabajadores en contra de las empresas de VTC, también del turismo y ha exigido a Pedro Sánchez la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se ha llegado a poner de ejemplo: "A mí me han subido el alquiler 300 euros". Ha denunciado que durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de la Rambla hubo un dispositivo de seguridad de mossos y de Casa Real "fuera de tono", en relación a la retirada de algunos carteles. Colau también ha hecho público que ha recibido una carta "pidiendo explicaciones al gobierno municipal por una pancarta que había colgada de la que no sabemos nada", ha señalado.

También ha habido tiempo para comentar los próximos comicios electorales que la enfrentarán a la reelección el próximo mayo. Uno de sus rivales podría ser el exprimer ministro francés Manuel Valls del que ha comentado: "Me gustaría saber qué modelo de ciudad tiene. Sabemos que ha fracasado su política en Francia y cuesta pensar en él en el Ayuntamiento porque los barceloneses necesitan gente que conozca la ciudad y sus vecinos".