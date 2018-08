Prohibido prohibir cine

Justo en el momento en que se escriben estas líneas, la última película de dibujos animados de Winnie the Pooh, el osito candoroso de tez amarillenta, ha sido prohibida en China. El motivo: desde hace años, los internautas juegan con su parecido con el presidente Xi Jinping. Una coincidencia impagable para describir el ciclo de cine Lo + Prohibido, que comienza hoy en Madrid, en la sala Artistic Metropol (Cigarreras, 6), y durará hasta el 12 de agosto.

Se podría resumir así: películas que levantan ampollas hasta el desangre: el gore, el sexo extremo, o incluso la sutileza que trasluce lo política y abrumadoramente incorrecto, están contenidos en el repertorio de la programación.

El cineasta y productor Ángel Mora fundó la sala Artistic Metropol hace seis años, cuando se mudó a Madrid. Es de Sitges, donde se celebra el festival de cine de terror por antonomasia. Su madre era taquillera en el pueblo barcelonés, de modo que a los ocho años se colaba a ver las proyecciones más inadecuadas. De ahí su pasión por el cine, y sus ansias irreverentes. Nada más plantarse en Madrid y montar su sala de cine de películas no aptas para las masas, organizó Lo + Prohibido, un ciclo que tiene un trasfondo claramente reivindicativo. “Surge por una cuestión de principios”, explica Mora. “Justo ese año, una asociación de padres católicos presentó una denuncia contra el director de A serbian film. El caso fue sobreseído, pero generó polémica en la profesión”. El cineasta se pregunta: “¿A qué punto estamos llegando? Coincidía con que habían calificado X en España la quinta parte de la saga de terror Saw. La distribuidora Buenavista, filial de Walt Disney, decidió no estrenarla. Todo era muy inverosímil. Al final la estrenó más tarde otra distribuidora, cortando lo que el comité del ministerio consideraba de alto contenido violento y sexual. Este fue el detonante para montar este ciclo de películas que han estado prohibidas, censuradas o envueltas en polémica”, explica.

El eslogan tácito de lo que se verá en la sala Artistic Metropol es “está prohibido prohibir”. Mora lo explica: “Hicimos un proceso de investigación y nos encontramos con historias que yo mismo desconocía. Como que El crimen de Cuenca, la película de Pilar Miró, estuvo dos años secuestrada y a la propia directora se le hizo un consejo de guerra militar. ¡En 1979!”. Y sigue: “Hoy, en 2018, pasan cosas que nos obligan a seguir reivindicando la libertad de expresión, sobre todo en términos artísticos, de cultura. Por eso queremos recuperar esas películas que o bien no nos dejaban ver o las hemos tenido que ver de tapadillo. Es un contrasentido, porque Internet ha reseteado la censura. Hoy, si prohíbes una película, solo conseguirás que la gente tenga muchas más ganas de verla”.

En total son 17 películas, aunque hay cinco cuyo futuro dependerá del público: Trauma, La dama del bosque maldito, La cosecha, Animal y Atroz. “Ninguna distribuidora española les ha dado salida en salas por lo fuerte de su contenido. El público votará por una, y nosotros la distribuiremos”, dice Mora, y zanja: “El público decide. Como debe ser”.