La oposición fuerza una comisión para fiscalizar la gestión de Colau

El gobierno de Ada Colau tendrá que dar explicaciones de su gestión económica en una comisión donde se realizará un seguimiento de las inversiones previstas en el mandato. Una comisión que han instado todos los partidos de la oposición en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado hoy, después de acusar al gobierno de Barcelona en comú de encarar el último tramo del mandato con una serie de recortes presupuestarios que nadie ha sabido cifrar.

El gobierno municipal, además, ha encajado la segunda reprobación en menos de tres meses. En abril la oposición reprobó el gobierno municipal por su gestión en la crisis de narcopisos en Ciutat Vella. Hoy la oposición, con excepción de la CUP que se ha abstenido, también se han unido para reprobar la “mala gestión económica y la actitud poco transparente” del equipo municipal en políticas de recortes e inversiones.

El PSC de Jaume Collboni, el que fuera socio de gobierno de Colau, es el que ha capitaneado la denuncia. El socialista fue quién puso en funcionamiento el desgaste contra su ex socios y denunció que Colau recortaría las inversiones previstas por valor superior a 100 millones de euros. La concejal del PDeCAT, Sonia Recasens, ha presumido de las cuentas con las que abandonó el gobierno Xavier Trias y ha acusado al gobierno de Colau de cometer errores de “populismo”: “El equipo de gobierno ha ganado en confianza pero han perdido en credibilidad”.

La líder de Ciudadanos, Carina Mejías, acusa a Bcomú de aprobar unos presupuestos que “disparaban el gasto”. Mejías ha denunciado que el equipo de gobierno no previó el descenso en algunos ingresos o el “frenazo” en las inversiones que supuso el referéndum independentista. El cabeza de lista de ERC, Alfred Bosch, ha pedido concreción: “Nos interesa saber si tendremos guardería en el Raval o si reconstruiremos el teatro Arnau o los instrumentos necesarios para luchar contra los narcopisos. Ustedes gestionan de pena y esto repercutirá en la ciudadanía”.

Desde el PP, Javier Mulleras, ha sido tajante: “Cuando la izquierda llega al poder se encienden todas las alarmas en los gastos públicos. El gobierno que presumía de transparencia es el campeón de la opacidad”. El concejal popular ha acusado a Colau de frenar la economía de la ciudad “junto con el proceso independentista”. Eulàlia Reguant, de la CUP, ha denunciado que el PSC aprobó los presupuestos mientras estaban en el gobierno y ahora los critica. Reguant tacha al gobierno de Colau de poco transparente.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha tachado al PSC de “irresponsable e indecente” por hacer público un documento interno que no había sido concluido:”Cuando acabe el mandato habremos invertido 800 millones de euros más de que lo que invirtió el gobierno de Xavier Trias”. Pisarello ha asegurado que el descenso por ingresos en plusvalías solo puede disminuir un 1% respecto al presupuesto de 2.600 millones de euros. Pisarello ha acusado a la Generalitat de no haber entregado 360 millones que le debe a la ciudad y al Estado de no entregar 500 millones “de lo que nos deben. Solo en transporte público”.