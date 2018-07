Colau admite que tendrá que hacer recortes antes de las elecciones

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, evita la palabra recortes, pero este viernes ha admitido que se verá obligado a "ajustar o reprogramar inversiones". Y tendrá que hacerlo en el momento más delicado para un político, a pocos meses de las elecciones. La cuestión de fondo es una caída de ingresos por impuestos en el Ayuntamiento, justo cuando han subido los gastos, porque la máquina (en inversiones y en gasto corriente) está a tope. Los ajustes han abierto una crisis en el gobierno y en especial en los diez distritos, donde los concejales y técnicos tienen que dar la cara cada día ante los vecinos.

El reconocimiento de los recortes ha llegado por boca el portavoz del gobierno y titular de la cartera de economía, Gerardo Pisarello. En función de los ingresos, ha dicho, habrá que "ajustar o reprogramar determinadas inversiones". "Es inaceptable que a esto se le llame recortes", ha manifestado tras reconocer que el ejecutivo está "preocupado" por la caída de ingresos. El número dos de Colau también ha sacado pecho y ha asegurado que la inversión en políticas sociales y obras será, a finales de mandato, 800 millones más elevada que en el anterior. "Para los cuatro años habíamos previsto una inversión de 1.675 millones de euros y finalmente será de 1.670", ha señalado.

La oposición pide un pleno extraordinario Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han exigido este viernes a la alcaldesa Ada Colau que dé explicaciones sobre la situación económica del consistorio. ERC ha pedido la celebración de un pleno extraordinario, para el que no tendrá problemas para conseguir apoyos y forzarlo. Además, el líder de los republicanos, Alfred Bosch, ha apuntado que el ejecutivo habría ordenado reducir el gasto corriente un 5%, lo que también ha afirmado la CUP durante esta semana. Desde el PDeCAT, el exalcalde Xavier Trias ha recordado que su gobierno dejó el ayuntamiento saneado y con casi 200 millones de superávit. Y el PP se ha sumado a la petición de pleno extraordinario.

La caja de los truenos la abrió a comienzos de semana el grupo municipal del PSC, que alertó de la caída de ingresos y el aumento del gasto. De los datos que facilitó el jefe de filas de los socialistas y exsocio de Colau, Jaume Collboni, el más preocupante es la caída de la recaudación por el impuesto de plusvalías. Este impuesto que grava las compraventas de vivienda, se ha desplomado en un 23%. En una segunda entrega, los socialistas cifraron, mostrando documentación interna del Ayuntamiento, en 107 los millones de euros que Colau tendría que recortar, sobre todo en 2019, el año electoral. El gobierno respondió asegurando que se trata de una previsión desfasada, realizada después de la convulsión política del verano pasado. Y recordó que en la caída de ingresos cabe contar las menores transferencias de las otras administraciones: Generalitat y Gobierno central.

Los 107 millones supondrían frenar 159 inversiones, según publica este viernes La Vanguardia. Un listado en el que hay escuelas y guarderías, centros cívicos, equipamientos de fomento de la economía cooperativa, polideportivos o rehabilitaciones teatros, edificios históricos o mercados. Visiblemente molesto, Pisarello ha comparecido de urgencia ante la prensa y ha desmentido la paralización de tres de los proyectos de la lista, pero no ha dado información sobre el resto. Sobre el presupuesto de 2019, Pisarello y el gerente de Economía, Jordi Ayala, han dicho que no se puede hablar de recortar unas cuentas que no existen: "El presupuesto se hará en base a los ingresos".

"Pase lo que pase, incluso si cayeran los ingresos a finales de mandato seremos la ciudad que más invierte y más solvente es. Quizás hemos entrado en campaña electoral y algunos de forma salvaje", ha dicho tras criticar a su exsocio de gobierno. Pisarello también ha negado que los distritos hayan recibido la orden de recortar un 5%, un rumor extendido en las últimas semanas en los despachos y equipamientos municipales. "Habremos hecho 850 millones más de inversión social y obras. Si queréis una cifra global, esta es la que tendréis", ha zanjado.