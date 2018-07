Feijóo anuncia que Sánchez mantendrá los plazos de Rajoy para la llegada del AVE a Galicia

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante su encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa. S. MARISCAL (EFE) | ATLAS

El AVE llegará a Galicia en pruebas a finales de 2019. Ese es el compromiso que, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha adquirido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que se ha reunido este martes en La Moncloa. Tras dos horas de encuentro "constructivo", Feijóo ha comparecido para ratificar que el socialista mantiene la última fecha dada por el equipo de Mariano Rajoy antes de abandonar el poder. El dirigente popular asegura también que en 2021 la alta velocidad entrará en Lugo.

Sobre lo que Sánchez, según Feijóo, no se ha mostrado rotundo es sobre la histórica demanda de todos los partidos en Galicia para que la principal autopista de la comunidad, la AP-9 que va desde Ferrol hasta la frontera con Portugal, sea transferida a la Xunta. El presidente gallego ha afirmado que Sánchez le ha pedido tiempo para analizar una demanda que el PP de Rajoy siempre ha bloqueado en el Congreso de los Diputados, pero que apoyan tanto los populares gallegos como el PSdeG-PSOE. "No tengo un no de Sánchez, pero tampoco tengo un sí a la transferencia", ha resumido Feijóo.

Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que avance en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, una asignatura pendiente desde hace años que el Ejecutivo socialista ya ha advertido que no se podrá abordar en esta legislatura. El popular le ha demandado que esta reforma no se utilice como "moneda de cambio para acallar problemas identitarios", en referencia a Cataluña, y Sánchez le ha manifestado su "sensibilidad" para que la dispersión poblacional y el envejecimiento tengan peso en el nuevo sistema, algo que el presidente de la Xunta ha valorado de forma "muy positiva" junto al aumento de fondos para la dependencia.

"Después de dos años de afonía y guardando silencio mientras el PP vetaba y ninguneaba los intereses de las gallegas y de los gallegos, Feijóo no es creíble en su nueva pose de valedor de Galicia", ha criticado el portavoz de En Marea, Luís Villares, sobre la reunión. Desde el PSdeG, Gonzalo Caballero le ha pedido al presidente gallego que "ponga los intereses de Galicia por encima de sus intereses en el PP", mientras el alcalde de Vigo, Abel Caballero, le ha reclamado que plantee la construcción de la variante del AVE por Cerdedo y que "por primera vez en su vida, avale y pida el AVE desde Vigo a Madrid". Para la líder del BNG, Ana Pontón, la reunión ha sido un "fiasco" e ilustra la "falta de ambición" de Feijóo, que se siente "satisfecho" solo con que se cumplan los compromisos.

Feijóo ha sido el tercer presidente autonómico en reunirse con Sánchez desde que llegó a La Moncloa. El dirigente popular se ha presentado en La Moncloa con el objetivo declarado de que el socialista mantuviera los "compromisos" anunciados con Galicia por el Gobierno de Mariano Rajoy. "El Gobierno de España no tiene un compromiso en función del partido en que milita quien está al frente, tiene un compromiso con los pueblos", ha esgrimido esta semana Feijóo, quien ha llegado a afirmar que no permitirá que se "muevan comas" en lo pactado. "A nosotros no nos van a marcar la agenda ni los nacionalistas vascos, ni los independentistas catalanes ni Podemos".

Después de asumir los retrasos en los plazos prometidos por el PP en La Moncloa, la Xunta reclama al Ejecutivo de Sánchez que respete el último compromiso adquirido por Rajoy para que el AVE llegue a Galicia en pruebas a finales de 2019. Feijóo también plantea a los socialistas la implantación de un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta la dispersión territorial y el envejecimiento por el encarecimiento que suponen para la prestación de servicios públicos. Y reclama la transferencia de la AP-9 que el Gobierno del PP ha vetado hasta ahora, así como una mayor colaboración con los afectados por la explosión pirotécnica de Tui (Pontevedra) y un compromiso con la construcción naval en los astilleros públicos de Navantia.