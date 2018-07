Puigdemont: “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado”

Carles Puigdemont en Berlín. En vídeo, declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno. REUTERS (Marcelo del Pozo). Vídeo: ATLAS

El expresidente Carles Puigdemont ya ha reaccionado a la decisión de la justicia alemana de no extraditarle por un delito de presunta rebelión. Puigdemont ha escrito en las redes sociales: "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión". El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, también se ha felicitado por el posicionamiento de la Audiencia territorial de Schweslig Holstein. "Es una gran noticia. Muy contento por el presidente Puigdemont y porque se demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca se tendría que haber iniciado", ha dicho minutos después de conocerse la decisión del tribunal, que descarta la existencia de un delito de rebelión o sedición.

"Cada minuto que nuestros compañeros pasen en la prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final y ganaremos", ha continuado el expresident desde Alemania. Por su parte, Torra, que ha conocido la noticia antes de visitar a Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull en la prisión de Lledoners, ha añadido que "será en Europa donde ganaremos".

Para la portavoz del Govern, Elsa Artadi, la resolución es "una victoria para la causa independentista", informa Marc Rovira. Artadi, que se encuentra de visita institucional en Tarragona, ha considerado que se trata de un "nuevo revés para la justicia española". Sobre el escenario que se abre para Puigdemont, Artadi ha manifestado que la confianza es máxima y que van a recurrir también la vía de la malversación: "La malversación tampoco existe".

La decisión del tribunal conocida este jueves no es firme y los abogados han anunciado que presentarán recurso ante instancias judiciales superiores para rebatir también la existencia del delito de malversación que se le atribuye a Puigdemont. La noticia sobre la extradición de Puigdemont ha llegado al Parlament de Catalunya el día en que la Mesa estaba abordando la situación en la que quedan los siete diputados que el Tribunal Supremo ha suspendido de sus funciones, precisamente por acusaciones como las que ha descartado el tribunal alemán, y que no quieren abandonar el escaño.

El PP y Ciudadanos vuelven a cargar contra la euroorden

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons ha asegurado que la decisión judicial pone de relieve que el sistema de la euroorden "no funciona". y por ello ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen. "Es un riesgo para los países que están en la Unión", ha dicho el eurodiputado desde Bruselas.

"Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos en que los demás confiarán y, si algún delincuente se nos escapa, nos lo devolverán. Pero si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos lo devuelven, deberíamos plantearnos volver a poner fronteras", ha añadido González Pons.

Una posición similar ha expresado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Habrá dos varas de medir, una para los que sí dieron la cara ante la justicia española y otra para los que no lo hicieron, que tienen premio. Es un mensaje perverso sobre el que habrá qué reflexionar en el futuro", ha explicado.

Rivera no ha querido valorar si la decisión de la justicia alemana es un revés para el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pero se ha felicitado porque "todos sean juzgados". "Es una buena noticia que Puigdemont tendrá que venir a dar la cara, a responder porque se ha gastado dinero público para su golpe de Estado", informa Miquel Alberola.

Maria Senserrich, portavoz del PDeCAT, el partido de Puigdemont, ha asegurado a través de las redes sociales que lo principal ahora es demostrar que ninguno de los acusados por el procés ha cometido delitos."El presidente Puigdemont y los consejeros, así como los Jordis [Cuixart y Sánchez], son personas honestas y pacíficas que no han cometido ningún delito, y ninguno es ninguno", ha dicho en Twitter.

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha asegurado que se demostrará que "no hay malversación". "El exministro Montoro ya dijo que no ha habido malversación, el ministro de un Gobierno español que fiscalizaba cada céntimo del dinero de la Generalitat", ha asegurado el diputado. "España tiene un problema y la decisión judicial alemana desmonta la tesis de Llarena", ha agregado, para depsués pedir la libertad y el regreso de los líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva o huidos de la justicia española en el exterior.

El vicepresidente del Parlament, el diputado de Junts per Catalunya Josep Costa, ha recordado que lso líderes independentistas que sólo están acusados de malversación no están en prisión preventiva. Tal es el caso de los exconsejeros Santi Vila o Carles Mundó.

El líder de Esquerra en la Cámara catalana, Sergi Sabrià, ha defendido que la decisión de la justicia alemana "debería de suponer la libertad de todos los presos políticos catalanes". El parecer de la Audiencia territorial de Schweslig Holstein, ha explicado el diputado, debería tener una repercusión en España "si fuera un sistema realmente democrático".

"Esto es otro golpe a la vía Llarena, que no hace sino acumular derrotas", ha valorado Elisenda Alamany, la portavoz en el Parlament de Catalunya en Comú- Podem. Los 'comunes' han pedido a la nueva Fiscal General del Estado que retire las acusaciones contra los líderes independentistas porque "ya no se sostienen". "Se inventó la violencia para justificar una rebelión inexistente. No hubo violencia y por tanto no hay rebelión", ha apostillado.

Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, ha destacado los efectos de la resolución judicial. "El ridículo del juez Llarena y del Tribunal Supremo es descomunal", ha escrito en Twitter, donde también ha opinado que "esto no va de independentismo. Va de derechos civiles y libertades y de que lo que los pirómanos de Ciudadanos y PP llaman "golpismo" no es ni delito en los países democráticos de Europa. Estos nos aplicarían lo mismo a los rojos en una huelga general".

Impedir la entrega de Puigdemont

Por su parte, Gonzalo Boye, uno de los abogados de Puigdemont, también se ha felicitado de la noticia de la justicia alemana. "En los países democráticos los hechos descritos por el juez Llarena no son constitutivos de delito alguno... no hay rebelión, no hay sedición y no hay desórdenes públicos", ha escrito en Twitter. El letrado entiende también que "la resolución es un primer paso de cara a impedir la entrega de Puigdemont y, sin duda, una demostración de lo acertado que fue trasladar el debate jurídico a Europa".

Otro de los letrados de los políticos en prisión preventiva, Jordi Pina, ha asegurado durante su visita a la prisión de Lledoners que pedirá la libertad de sus clientes en base a la decisión del tribunal alemán.