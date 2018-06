Garrido y el PP, vetados de la cabecera del Orgullo por su “falta de compromiso” con el colectivo

Los organizadores de la manifestación del Orgullo LGTB el primer sábado de julio, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), no han invitado este año a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, ni a ningún representante del PP a sostener la pancarta de cabecera, que rezará "Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad", en apoyo a los transexuales.

"El PP no va a estar; una sí, dos no", ha apostillado Uge Sangil en referencia a que el año pasado sí estuviera la entonces presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que sostuvo la pancarta junto a la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid. Para ello, el gobierno regional suscribió y firmó un acuerdo para apoyar la ley de transexualidad. Pero, informan fuentes de FELGTB, que ni el PP ni el gobierno regional ha hecho nada por demostrar su apoyo al colectivo. "Decidimos darle un voto de confianza pero hemos constatado que el PP ha traicionado su palabra y nuestra confianza y este año no lo renovamos", afirma la misma fuente.

Garrido así no está invitado ni ningún representante del PP a encabezar la manifestación ni a celebrar la reivindicación al final en el escenario de Colón. "Es una manifestación como cualquier otra y si quiere podrá asistir, pero no sostendrá la pancarta", afirman desde el colectivo.

Por su parte, Garrido ha manifestado su intención de asistir el sábado 7 de julio a los actos centrales del Orgullo Gay en la capital para apoyar la "visibilización de la diversidad y la normalización" del movimiento, una presencia que ve obligada para todas las administraciones.

En rueda de prensa tras firmar con sindicatos y patronal la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo, Garrido ha subrayado que "por supuesto" que piensa asistir a los actos centrales del Orgullo, como ha hecho otros años, aunque esta vez en calidad de presidente regional. De hecho, Garrido ya representó a la Comunidad en las fiestas del Orgullo de 2015 y 2016, al no acudir a los actos la entonces presidenta Cristina Cifuentes.

Este año los asistentes han tenido que firma un compromiso de su apoyo con una hoja de ruta concreta para aplicar la ley de Identidad y Expresión de Género. La oposición de la Comunidad de Madrid la aprobó el 17 de marzo de 2016, con las 48 abstenciones del Partido Popular. Sin embargo, dos años después muchas de las demandas más importantes del colectivo no se han materializado.

Colectivos de transexuales y LGTBI como Transcogam, Arcópoli o Familias Transformando llevan más de un año reivindicando el desarrollo de los artículos de ley. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, definió este hecho como "discriminatorio" por parte del Gobierno de la región, a lo que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, respondió con que “se están poniendo en marcha todos los aspectos de la ley, aunque seguramente algunos requieren más tiempo de implantación que otros”.