Un cartel histórico de 200 artistas para el Rototom Sunsplash

Bajo el lema 25 Years Walking Together, el festival internacional reggae Rototom Sunsplash encara en Benicàssim (Castellón) un aniversario histórico, el de su cuarto de siglo de vida. Será del 16 al 22 de agosto. Siete días de música casi ininterrumpida para conmemorar las más de dos décadas que separan al micro evento surgido en una pequeña discoteca al norte de Italia del certamen mayúsculo en que se ha convertido el Sunsplash, con 220.000 asistentes de cien países en su última cita. Siete jornadas de cultura avaladas por un cartel que hoy cuelga el sello de completo y que construyen más de 200 artistas. Talentos del reggae, bandas emergentes y referentes de toda la música influenciada por el género jamaicano a escala planetaria tendrán en Benicàssim su punto de encuentro este verano.

Beres Hammond se une al elenco de cabezas de cartel de esta última remesa de anuncios. Considerado como uno de los cantantes de reggae jamaicano con más éxito de los últimos 25 años, sobre su voz melódica y su habilidad como compositor ha construido un amplio catálogo de éxitos desde finales de la década de 1980. Con nuevo y esperado trabajo en proceso, el antiguo vocalista del grupo Zap Pow regresa al Main Stage del Rototom el lunes 20 de agosto y respaldado por su talentosa Harmony House Band. De regreso al festival estará también el marfileño Tiken Jah Fakoly, uno de los gigantes del reggae africano. Su voz profunda y sus letras que elevan la conciencia serán el 18 de agosto “una presencia bienvenida” para la edición del 25 aniversario, han informado desde la organización.

El tributo a la leyenda del reggae Peter Tosh, exmiembro del trío de los Wailers –la banda de Bob Marley- sube al cartel 2018. Un homenaje especial el 19 de agosto en el escenario principal e interpretado por algunas de las personas que mejor lo conocieron, con su hijo Andrew al frente, capaz de evocar sin fisuras el espíritu vocal de su padre. Estará apoyado por un grupo que incluye a Keith Sterling, el teclista de la banda de Peter Tosh: Word Sound and Power, y por Mafia & Fluxy -considerados como el relevo británico de Sly & Robbie, los músicos que acompañaron a Tosh en sus primeras giras-, que asumirán la sección rítmica.

Sobre el Lion Stage, otra de las plataformas musicales del festival, el fuego lírico emanará de la artista de hip hop y reggae consciente de ascendencia argentina-uruguaya Alika (22 agosto), invitada como embajadora de la música de Sudamérica dentro del compromiso del Rototom de promover el reggae procedente de dicho continente. También confirma presencia la catalana Paula Bu, que estrena proyecto como solista y disco en Rototom acompañada por su paisana Emma Youth y por The Same Song Band (martes 21 de agosto).

La leyenda inglesa de la radio y de los soundclashes David Rodigan CBE ofrecerá en la Dancehall un show adicional al ya anunciado en el Main Stage y que llegará marcado por un estilo teatral único y su selección repleta de temas especiales (20 de agosto). Mientras, el veterano sound system italiano One Love Hi Powa de Roma llevará el 18 de agosto sus 25 años de experiencia al área Dancehall.

Así queda el cartel 2018

Estas nuevas incorporaciones acaban de perfilar el cartel programado para la fiesta del 25 cumpleaños del evento y que lideran Ben Harper and The Innocent Criminals. El californiano se estrena en el festival (Main Stage) con un show diseñado en exclusiva para el Rototom Sunsplash. También estarán Sly & Robbie junto a Yellowman –que dará en Benicàssim su único concierto en España-, Johnny Osbourne y Bitty McLean; y The Skatalites, presentando a la leyenda del ska Derrick Morgan. Por su parte David Rodigan festejará sus 40 años en el reggae con un concierto fuera de lo habitual: junto a invitados especiales y una orquesta clásica de 25 músicos con la que narrará la historia del género jamaicano. No faltará Alborosie, cuya historia ha transcurrido en paralelo a la del certamen. En esta 25ª edición compartirá sus 25 años de carrera junto a The Shengen Clan y con un concierto exclusivo rodeado de un variado elenco de artistas.

Sobre el Main Stage, el festival homenajeará a su lugar de nacimiento con el encuentro Italian Reggae All Stars, compuesto por Africa Unite, Giuliano Palma, Raiz, Train to Roots, Nina Zilli, Michela Grena y Brusco.

El escenario principal también invitará a un contingente de leyendas jamaicanas como son Julian Marley, Cocoa Tea junto a Koffee, Jimmy Cliff, Protoje y The Indiggnation, Tarrus Riley y The Blaksoil Band, el maestro lírico Kabaka Pyramid, el artista de dancehall Konshens, y The Mighty Diamonds. En representación del reggae internacional emergen los neozelandeses Fat Freddie’s Drop, el grupo progresivo de Roots-Jazz californiano Groundation y los italianos Mellow Mood. La fusión correrá a cargo de los referentes del rap cubano Orishas.

La presencia de artistas de la escena española que cabalgarán sobre el Main Stage estará garantizada con Morodo, Green Valley y la cantante de trap/dancehall catalana Bad Gyal.

Por su parte, el Lion Stage presentará la actuación especial de Zion Train en su 30 aniversario con invitados como Dubdadda, Raiz, Nish Wadada, Paolo Baldini y Paolo Polcari. Otros protagonistas aquí serán Lone Ark; Mo'Kalamity; Hollie Cook; Skarra Mucci; Samory I y Danakil. Celebrando sus respectivos 25 años estarán la banda de ska de Bilbao Akatz y el grupo romano Villa Ada Posse. El francés Biga Ranx, el veterano cantante madrileño Ras Kuko, nuevas bandas de Jamaica y Reino Unido como Earthkry y Royal Sounds, el colectivo femenino de Roma Hi Shine Ladies y las bandas valencianas Mediterranean Roots y Auxili sonarán este año sobre el Lion Stage.

La Dancehall Area desbordará energía con la diva jamaicana Spice y los cimientos de la Dub Academy temblarán durante dos shows especiales: los de Vibronics, de Leicester, que lanzarán su Woman on a Mission acompañados por Nia Songbird y Saralène; y Mellow Vibes (Birmingham), que encabezarán una sucesión de talentos al micrófono como Murray Man, Claire Angel, Amelia Harmony y Rafeelya. También honrando al sound en esta área el festival contará con la presencia de Greenlight Sound, Kibir La Amlak, Jah Shaka con una sesión de ocho horas, Habesha Ites y Barry Isaac.

Los fans del ska, rocksteady y early reggae encontrarán el área del Caribbean Uptempo bien abastecida con algunos de los mejores selectores del Reino Unido, que incluirán a Musclehead de Saxon Sound, Duke Neville, Gladdy Wax, D'Oxman, Artical Ranx, Asher G y el gran Wassie One.