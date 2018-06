Las músicas de raíz negra se apoderan de la agenda

Al octogenario Ebo Taylor se le considera uno de los padres del afrojazz. Nacido en Ghana, sigue ofreciendo conciertos abrasivos, con su voz conmovedora y esa música que cabalga entre el funk y el soul, y que mañana (20.00; 20 euros) lleva al escenario del But. Unas horas después, otra leyenda de la Word Music, aunque con 30 años menos, el trompetista Tom Browne, estará en la tarima del Clamores (23.00; 21 euros) dándole también a ese funk que le ha hecho famoso en todo el mundo, acaso por una canción tan significativa como Funkin’ for Jamaica, que se programa en cientos de clubes de música negra.

Parece un fin de semana dedicado a las músicas de raíz negra, pues en el teatro Egaleo de Leganés se celebra el South Side Festival, con la presencia destacada hoy (21.00; 22 euros) del gran Eli Paperboy Reed con The High Mighty Brass Band, precedida de la actuación de The Limboos; y mañana (22.00; 22 euros) la estrella es John Nemeth, figura del blues yanqui, más el grupo madrileño Freedonia (abono de dos días, 40 euros). Casi en la misma onda puede situarse al saxofonista James Carter, que hoy (23.00; 25 euros) está en Clamores con su banda, The Elektrik Outlet.

La raíz popular del sur español la encuentra bien El Canijo de Jerez, que formó parte de Los Delinqüentes. Su último disco, Manual del Jaleo, vuelve a ser un delicioso tratado de calle y buen rollo, con la rumba garrapatera y el soniquete de fondo y una forma de ver la vida luminosa y positiva. Hoy (20.00; 18 euros) lo presenta en la Joy.

Acentos lorquianos hay en la propuesta de Bruna Sonora (Café Berlín hoy, a las 21.00; 12 euros), la big band liderada por el saxofonista Javier Bruna, que en su disco debú, Tarareando, fusiona sonoridades flamencas con folk ibérico, jazz y cancionero rescatado por Lorca. Folk también ibérico, pero mezclado con los bailes europeos, es la propuesta de DOS, que mañana (21.00; 8 euros) actúa en el Centro Gallego como cierre de una jornada dedicada a impartir talleres sobre los roles de género en los bailes tradicionales.

La música de los sefardíes es la base del dúo Zaruk, formado por la violonchelista Iris Azquinezer y el guitarrista alemán Rainer Seiferth. El domingo (20.00; desde 10 euros), en el Real Coliseo de San Lorenzo del Escorial, desgranarán su disco Hagadá (regalo, en ladino), con la cantante María Berasarte y el percusionista David Mayoral como invitados de lujo.

El domingo (21.00; 45 euros) actúan en La Riviera los británicos Travis, en pie desde hace más de tres décadas. El domingo también, pero a mediodía (desde 18 euros), actúan Rulo y La Contrabanda en el teatro Nuevo Alcalá. La banda bilbaína Doctor Deseo (mañana, a las 21.00; 21 euros, Copérnico) o la más reciente Marlon (Mon, hoy, a las 21.00; 15 euros), que llegan de Asturias aunque parezcan clones de los desaparecidos Pereza.

El nuevo rap pasa irremediablemente por la propuesta canaria de Locoplaya (hoy, But, a las 20.00; 15 euros), y la música pensada para niños, por Yo Soy Ratón, que mañana acude a la Galileo Galilei (12.30; 10 euros) con su canción protesta infantil.