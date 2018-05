Torra pide diálogo a Rajoy y Sánchez e insiste en que se publiquen los decretos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido hoy en la necesidad de que se publique el decreto de nombramiento de los consejeros para que el Govern empiece a caminar, y ha pedido a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez que se sienten a dialogar y que eviten la judicialización de la política.

"No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Espero que mañana se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera. El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete", ha dicho en declaraciones a los periodistas durante una visita a Vilafranca del Penedés (Barcelona).

El Ejecutivo de Mariano Rajoy mantendrá bloqueada la formación del Govern de Cataluña a causa de la inclusión de dos presos y dos fugados como consejeros. Esta ha sido la respuesta del Gobierno al secretario general del Govern, Víctor Cullell, en la que solo da el visto bueno a uno de los dos decretos emanados de la presidencia catalana. En el primero se aborda la estructura, con denominación de competencias de cada consejería. En el segundo se enumeran los nombres de los consellers entre los que figuran los encarcelados Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia) y los fugados Lluis Puig (Cultura) y Toni Comín (Sanidad).

Torra ha asegurado que mantiene la agenda de la toma de posesión de los consellers nombrados y ha insistido en que tampoco "entendería" que la justicia no permitiera acudir al acto de posesión a los presos soberanistas que ha elegido para volver a ser consellers.