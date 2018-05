Una plataforma denuncia ante el Defensor del Pueblo la retirada de la Renta Mínima a miles de madrileños

Varios colectivos de defensa de los más desfavorecidos, aglutinados la Plataforma RMI Tu Derecho, han presentado ante el Defensor del Pueblo una denuncia colectiva contra la Comunidad de Madrid por las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas de Inserción (RMI). Aseguran que se ha producido un aumento continuado de las suspensiones de RMI y aseguran que entre enero de 2017 y abril de 2018 se han reducido en 3.000, en torno a un 10%, el número de familias beneficiarias de esta ayuda que trata de garantizar unos ingresos mínimos cuando todo lo demás falla.

"Desde 2016 vemos que se están concediendo menos RMI, pero la novedad es que se está aplicando una forma de suspender las ayudas a quien ya la tenía concedida en la que no se argumenta el motivo de la suspensión", explica Roberto Borda, portavoz de la Plataforma RMI Tu Derecho. "La Consejería [de Políticas Sociales] hace referencia a un artículo, pero, al contrario de antes, no da más detalles, con lo que la gente no sabe por qué le suspenden la ayuda. Además, solo dan 10 días para reclamar, por lo que la mayoría está perdiendo esta ayuda".

Una de las afectadas es Aurora, que no quiere dar su apellido. De 41 años, esta madre soltera de cuatro hjios, dos de ellos menores, se ha quedado sin el sustento de su familia, que era desde hace siete años el RMI. "Me llegó la carta, hablé con ellos, me dijeron que tenía derecho a una ayuda del paro, a la que no tengo derecho... Total, que me he quedado sin los 650 euros con los que mantenía a mi familia", cuenta Aurora. "Cobro, desde hace cinco meses, cero euros. Debo cinco meses de alquiler. La Parroquia de San Carlos de Borromeo por suerte nos da leche y galletas, pero con eso no alimentas a dos niños que están creciendo", explica. "Tengo una depresión de caballo".

"Antes la Comunidad te decía que estaban estudiando suspenderte la ayuda, pero ahora te dicen directamente te la han suspendido y encima no te especifican el motivo", explican Borda. "Además, vemos que hay una falta de coordinación total entre el Servicio Público de Empleo (SEPE), del Ministerio de Empleo, y la Comunidad. Cuando la gente cumple 45 años, les dicen que pidan la Renta Activa de Reinserción, y al final muchas personas se quedan sin ambas ayudas".