Beneficiarios de Renta Mínima, sin paga en Navidad

“No hay derecho que la gente no tenga para comprar la cena de Nochebuena”, se queja Juan Mera, madrileño de 57 años, porque, como él, muchos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid (el subsidio que garantiza unos ingresos mínimos a quienes no los tienen) aún no lo han recibido este mes. La Comunidad explica que hizo el pago el pasado día 22, pero, dependiendo del banco, la transferencia hasta la cuenta corriente del beneficiario puede tardar más de un día y, como desde el sábado 23 se han sucedido días inhábiles y de fiesta, un número indeterminado de las 30.000 familias perceptoras aún no han cobrado.

Exactamente lo mismo ha ocurrido con la paga extra que miles de empleados públicos madrileños siguen esperando, según varios sindicatos. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha manado una carta a los trabajadores públicos madrileños disculpándose por lo que admite que ha sido "un error de previsión".

"Yo, al final, estoy solo. Pero conozco familias de tres y de cuatro personas que tampoco han cobrado. Y gente que vive en la calle", dice Mera, vecino del barrio vallecano de Entrevías, en Madrid. Añade que, normalmente, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) cobran "a mes vencido", es decir, en torno al último día de cada mes, pero en diciembre, la Comunidad suele pagar antes: "Para que la gente tenga dinero suficiente para hacer la compra de Nochebuena y de Navidad", añade.

Este año, también ha sido así: la Comunidad de Madrid hizo el pago el pasado viernes. El problema es que el dinero no ha llegado a tiempo a su destino. El Gobierno regional abonó el día 22 los pagos en la entidad donde suele hacerlo la Administración madrileña, CaixaBank, con lo que la paga llegó inmediatamente a los beneficiarios que tienen su cuenta en ese banco. Sin embargo, aunque el sábado era lectivo, asegura el Ejecutivo madrileño, no todos los demás bancos tramitaron la transferencia, algo que tampoco ha podido ocurrir los dos siguientes días de fiesta: domingo 24 y lunes 25 de diciembre.

Además, hoy, día 26, también es inhábil según el sistema europeo de pagos. Un portavoz de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid asegura que su departamento se ha puesto en contacto con las entidades para que, pese a ello, hagan el trámite —hay trabajadores públicos que hay cobrado hoy, asegura—. Porque, además de los beneficiarios de la RMI, están afectados miles de funcionarios madrileños, que no han recibido su paga extra aunque el Gobierno la abonó también el pasado día 22.

"En algunos casos, el retraso en el cobro depende de cada entidad bancaria", dice en una nota de prensa el sindicato Csif. Pero en otros, añade, "depende de cada centro de trabajo, ya que se da la circunstancia de que distintas personas con la nómina domiciliada en la misma entidad bancaria, unos ya han cobrado y otros no". El sindicato admite en la nota que no hay obligación de realizar estos pagos antes de Nochebuena, "pese a que es lo habitual en los últimos años, y así lo tienen previsto los empleados públicos de la Comunidad para hacer frente a los pagos propios de estas fechas".

Por su parte, CCOO se ha quejado de la "falta de previsión" de la consejería y se ha dirigido a la organización de consumidores Facua para "estudiar conjuntamente acciones y actuaciones al objeto de hacer valer los derechos de los empleados públicos ante las entidades bancarias", dice una nota del sindicato.