El Ayuntamiento de Badalona retiene 10.000 euros a Albiol pot no asistir a los plenos

Si no vienes, no cobras. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Badalona ha decidido no pagar las dietas por asistencia a los plenos al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, por sus constantes ausencias. Así, desde octubre, el Consistorio le ha retenido 10.000 euros al regidor popular. El Ayuntamiento justifica que ya hace un año envió un requerimiento a Albiol, mientras que el PP asegura que sí que ha asistido a los plenos y acusa al Gobierno municipal de "decisión unilateral" y de "práctica mafiosa".

Xavier García Albiol, que fue alcalde de Badalona entre 2011 y 2015, ganó las pasadas elecciones municipales, pero una alianza de las diferentes fuerzas de izquierda impidió que repitiera en el cargo e hizo alcaldesa a Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Albiol compatibiliza su cargo como regidor con el de líder del PP en el Parlament, el de senador en Madrid y el de presidente del PP en Cataluña.

El Gobierno municipal asegura que el 12 de junio del año pasado envió a Albiol el primer requerimiento. "Se le advirtió que estaba incumpliendo el reglamento orgánico municipal sobre asistencias a los plenos. Según este reglamento, lo podíamos sancionar reteniéndole las nóminas y esto es lo que hemos hecho", ha justificado este miércoles el tercer teniente de alcaldía de Hacienda y Recursos Humanos, Jose Téllez. En octubre el Gobierno municipal decidió empezar a tomar medidas, aseguran, después de que Albiol no respondiera al requerimiento y que el concejal del PP afirmara en TV3 que no cobraba del Ayuntamiento y que era un "regidor simbólico".

Teniendo en cuenta las ausencias en los plenos desde entonces, el Ayuntamiento ha decidido retenerle 10.000 euros, correspondientes a las dietas que el exalcalde tendría que cobrar por asistir a los plenos. Según un informe de la secretaría municipal, en el actual mandato se han hecho 41 plenos. Albiol asistió en su totalidad a 16 plenos, a 11 no se presentó y a 14 asistió parcialmente, porque llegó tarde o bien porque se fue antes de que acabara. Los regidores sin dedicación exclusiva o parcial, que mayoritariamente son los de la oposición, reciben 1.343 euros al mes en concepto de dietas por asistencia a los plenos. "Albiol se ha saltado reiteradamente el Reglamento Orgánico Municipal", ha criticado Téllez, que también ha reprochado a Albiol que no justificara el motivo de sus ausencias.

El grupo municipal del PP en Badalona niega las cifras del Ayuntamiento y asegura que Albiol "sí que ha asistido" a los plenos. "En algunos casos ha asistido a la totalidad del pleno, pero en casos muy puntuales quizás se ha ido 10 o 15 minutos antes porque tenía otras responsabilidades", ha justificado Juan Fernández, presidente del grupo municipal del Partido Popular. Fernández opina que la retención de las dietas de Albiol es "una práctica mafiosa" y "una decisión unilateral de la alcaldesa que no se basa en ningún informe jurídico o técnico" ni "en ninguna normativa".

Según el artículo 27 del Reglamento Orgánico Municipal de Badalona, "el alcalde o alcaldesa podrá imponer penalizaciones [...] con una multa consistente en la pérdida del derecho a percibir la retribución o indemnización económica correspondiente, hasta un máximo de tres meses, a los miembros de la Corporación que, sin justificación suficiente, dejen de asistir a dos sesiones consecutivas del pleno [...] o a tres de alternas durante un periodo de un año".