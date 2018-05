Iceta pide a Torra que “no vuelva a provocar” para evitar otra aplicación del 155

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reclamado este lunes a Quim Torra que su acción de gobierno encaje en la legalidad del Estatuto y la Constitución española para evitar la aplicación del artículo 155 que acordó el Senado y que se levantará cuando se forme Govern en Cataluña. Iceta ha recordado que ni el proceso constituyente ni la construcción de la república catalana que reclama Torra como objetivo de su gobierno tienen cabida en el marco legal.

"No vuelvan a provocar para que no se vuelva a aplicar el 155", ha dicho el líder de los socialistas catalanes, quien ha concretado las fechas de la "provocación": el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó la ley del referéndum y la de fundación de la república catalana; el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal, y 27 de octubre, cuando la Cámara catalana declaró la independencia. Iceta, al igual que otros líderes de la oposición, como Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem) han dudado que Torra pueda aplicar las medidas que ha propuesto en apenas cinco meses, el tiempo que se considera que puede durar su gobierno si se adelantasen las elecciones, como insinuó el pasado domingo el expresidente Carles Puigdemont.

El dirigente del PSC ha formulado preguntas muy concretas a Torra para saber si respetaría el marco legal vigente, si considera que también son catalanes los que se sienten españoles, qué va a hacer para evitar la fractura social y cómo va a realizar el diálogo del que habla. Todos los grupos de la oposición se han referido también a los artículos, tuits o intervenciones con tintes supremacistas y excluyentes de Torra, si bien el líder del PSC se ha referido a un artículo de 2011 titulado El PSC y la cabra socialista, en el que asegura que "la vieja y honorable raza del socialista catalán se ha de dar por extinguida".

Por su parte, la líder del Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha querido marcar perfil como líder de la oposición y ha reclamado al resto de los grupos no independentistas que se unan para afrontar la situación política que se abre en Cataluña a partir de este lunes. Arrimadas considera que "la gravedad de lo que vamos a tener enfrente" requiere esa unidad de grupos parlamentarios tan dispersos como Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PP, para hacer propuestas alternativas al independentismo. La líder de la formación naranja ha añadido que desearía poder negociar con el Govern, aunque ha vaticinado que "con ustedes va a ser muy difícil".

Como ya hiciera el sábado, en la primera sesión de investidura, Arrimadas ha cargado contra Torra, al que ha acusado de "quererse cargar el Parlament" y el Govern y le ha espetado que no quería recuperar las instituciones catalanas sino "romper más". "La república no va a llegar, póngase a trabajar ya por los problemas de los catalanes", ha reclamado Arrimadas a Torra, que ha vuelto a esgrimir el argumentario de sus intervenciones, pensando quizás más en clave española que catalana: el Gobierno es culpable de que Carles Puigdemont y Antoni Comín puedan votar de manera delegada porque el Gobierno de Mariano Rajoy no ha recurrido ante el Constitucional y que la ley electoral es injusta para Ciudadanos y que la culpa es del PP y PSOE.

Xavier García Albiol, líder del PP, le ha recogido el guante en su turno y advertido a Arrimadas de que no le iba a replicar en sus críticas al Gobierno del PP porque su enemigo era el independentismo. Del mismo modo, se ha felicitado de que "por fin, después de cinco meses, se haya acordado de los grupos de la oposición y diga que nos va a llamar.

Xavier Domènech, en nombre de los comunes, ha insistido mucho en la necesidad de preservar la unidad de la sociedad catalana, y ha vuelto a reprochar a Torra el desprecio que mostró en sus tuits y en algunos artículos por "los españoles". En opinión del dirigente de Catalunya en Comú-Podem, "los migrantes que vinieron en los años 70 construyeron Cataluña", por lo que ha reclamado que se evite a toda costa insistir en el origen de los ciudadanos de Cataluña. Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana, ha centrado buena parte de su discurso en explicar que la república catalana será una sociedad integradora de todos los ciudadanos y ha vinculado el progreso social y económico de Cataluña a ese objetivo político. "Si queremos la independencia es porque queremos vivir en democracia", ha dicho.

El dirigente de ERC ha afirmado que el primer reto que ha de afrontar Cataluña es enfrentarse a la "represión del Estado", con el fin de que "las personas encarceladas y en el exilio puedan volver a casa con sus familias". En opinión de Sabrià, quienes deberían estar en la cárcel son Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Fèlix Millet, y quienes deberían estar en libertad son los líderes independentistas. "Un país donde la policía no pegue a la gente que quiere votar", ha clamado Sabrià como aspiración independentista.

Carles Riera ha explicado el posicionamiento de la CUP, aprobado este domingo en el consejo político de la formación. "No podemos dar apoyo a su gobierno porque no se plantea en términos de desobediencia y confrontación. Hay que construir un independentismo inclusivo. Nosotros somos una candidatura con capacidad de hacer propuestas posibles", ha dicho el anticapitalista, uno de los cuatro diputados que se abstendrá para facilitar que Torra sea presidente.

En otro momento, Torra ha vuelto a plantear la pregunta recurrente de la CUP a los comunes, que incomoda a buena parte de esa formación. "¿Desobedecerán al Tribunal Constitucional o seguirán sosteniendo el régimen de 78 cuando legislemos en el Parlament?".

Eduard Pujol, en nombre de Junts per Catalunya, ha reclamado a la oposición "respeto", con el fin de que "cesen las acusaciones de los que quieren la fractura social", en referencia a Ciudadanos y PP. Por eso ha pedido a la oposición "que no convierta el Parlament en un plató de televisión, a la búsqueda de un titular del Telediario de las 3" . El portavoz de la formación independentista ha remachado: "diálogo sí, marketing político no".

"Si el Estado quiere diálogo, primero tiene que cumplir. Señores del Gobierno español ¿qué día levantarán el 155?", se ha preguntado Pujol, que se ha referido a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera como "los tres tenores".