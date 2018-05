Ciudadanos se distancia del PP en el primer pleno sin Cifuentes

Ciudadanos ha decidido distanciarse del PP desde el primer pleno que se celebra en la Asamblea de Madrid en la nueva etapa sin Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid, en lo que se adivina un inicio de campaña electoral. El grupo ha presentado por registro una proposición de ley en la que se contemplan bajadas de impuestos del tramo de tributos cedidos por el Estado. La iniciativa ha caído como un jarro de agua fría en las filas del PP, que presentó un proyecto de ley con medidas similares en marzo pasado, que se encuentra en tramitación y se puede consultar en el portal de transparencia de la Comunidad.

El alejamiento de Ciudadanos con el PP se ha advertido también en la abstención en la votación de toma en consideración de dos proposiciones de ley, ambas de Podemos, lo que ha propiciado que salieran adelante con el voto a favor del PSOE y Podemos y en contra del PP. Una de ellas se refiere a una ley que regule la educación inclusiva y la otra se dirige a los centros residenciales para personas mayores.

La bajada de impuestos propuesta por Ciudadanos no ha sentado nada bien en las filas del PP, que inició la tramitación de un proyecto de ley con medidas similares el marzo de 2017. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha manifestado en los pasillos de la Asamblea estar “sorprendida” debido a que ellos presentaron un anteproyecto "más ambicioso y que beneficia a más madrileños". Su propuesta se encuentra en trámite de audiencia pública hasta el 22 de mayo, y se enviará a la Asamblea una vez finalice ese plazo. A la pregunta de si considera desleal la postura de Ciudadanos, ha respondido que “prefiere no poner calificativos”, aunque al mismo tiempo, ha asegurado no entender qué busca la formación política. "Me hubiera sentado mejor que no lo hicieran", ha concretado.

Tampoco lo considera un “peaje” a abonar por el PP para lograr su apoyo a la investidura de Garrido, porque en su propuesta van más medidas que las propuestas por Ciudadanos. “No nos están pidiendo nada adicional“, ha concretado.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado hoy una proposición de ley donde solicita la exención de hasta 500.000 euros en el impuesto de donaciones entre hermanos, así como una rebaja en el tramo autonómico del IRPF al 9 % y deducciones de hasta 1.000 euros en gastos de escolaridad en los niños de 0 a 3 años. La entrada en vigor de la ley sería el 30 de diciembre de 2018 para que produzca efectos en las declaraciones de la renta de este ejercicio.

La consejera ha asegurado que el anteproyecto del Gobierno "beneficia a más madrileños" porque contempla una bonificación del 15 % en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10 % entre tíos y sobrinos. En cuanto al IRPF y a las deducciones en gastos de escolaridad, ha dicho que hay "cero novedad". Además de que Ciudadanos ha obviado deducciones que ellos si ofrecen como la adquisición de bienes inmuebles o las aportaciones al capital social de cooperativas y sociedades laborales.