Garrido evita mencionar a Cifuentes en el discurso del Dos de Mayo

El Gobierno regional celebra hoy la festividad del Dos de Mayo más complicada para el PP madrileño, inmerso en una crisis sin precedentes, con la dimisión de Cristina Cifuentes hace una semana sin digerir y unas previsiones electorales que le expulsan del poder aupando a Ciudadanos. Ha dirigido el acto Ángel Garrido, en su papel de presidente en funciones, lo que "sin duda es una muestra clara de la estabilidad de las instituciones madrileñas, más allá de las circunstancias concretas de cada momento", ha asegurado en un intento de mostrar normalidad.

Sin referencias directas a Cifuentes, se ha referido de forma implícita a la crisis que les atenaza, indicando que "los vaivenes políticos y los cambios coyunturales no deben hacernos olvidar esta consistencia de fondo". Y ha recordado también que Madrid "es hoy afortunadamente un pilar básico de la recuperación y del crecimiento económico y social de España". Solo ha recordado a Cifuentes el columnista y escritor Alfonso Ussía en su discurso de reconocimiento por recibir una de las dos medallas de oro que otorga la Comunidad de Madrid este día.

Le han arropado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que también acudió a Sol el año pasado; María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y firme defensora de Cifuentes en el caso máster, y los vicesecretarios de Comunicación y Sectorial, Javier Maroto y Pablo Casado. Ni rastro de Mariano Rajoy, que debe dirimir quien sustituirá a la expresidenta regional al frente del gobierno madrileño hasta las próximas elecciones de 2019. Tampoco de Cifuentes, que mantiene el acta de diputada.

Tanto Sáenz de Santamaría como Casado aparecen en las quinielas para encabezar la difícil renovación del PP en la región y mantener al partido en el poder en Madrid, una plaza clave a conservar. Casado suena como aspirante tanto en la lista del Ayuntamiento como en la de la Comunidad de Madrid, y Santamaría como directora de orquesta de la operación.

Pedro Sánchez, el único líder político nacional presente en el acto, ha acompañado al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, el independiente Ángel Gabilondo, que se perfila como el cabeza de lista para las próximas elecciones. Sánchez ha pedido no bloquear la regeneración "democrática e institucional" en esta región tras los "casos ininterrumpidos de corrupción" que ha sufrido el PP. Le ha pedido a Ciudadanos que se abstenga en el pleno de investidura del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid que se celebrará en los próximos días, dando de esa manera a Gabilondo de gobernar.

Podemos ha regresado al Dos de Mayo con Íñigo Errejón, que se da a conocer en Madrid como el próximo candidato a presidir la Comunidad de Madrid por esta formación política. El año pasado la formación política convocó un acto paralelo como forma de mostrar su desacuerdo con las políticas de Cifuentes. En segundo plano, aunque presente, se ha mantenido la actual portavoz del grupo, la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta, alejada de las tesis de Errejón y ha decidido no presentar candidatura en 2019.

A Sol ha acudido por parte de Ciudadanos, Ignacio Aguado, el portavoz de la formación política en Madrid partido al que las encuestas sitúan como el gran triunfador en los comicios autonómicos del año que viene.

No era así como había previsto Cifuentes que se desenvolviera el Dos de Mayo. Atrapada en el caso máster, había previsto dejar el puesto despidiéndose en la recepción del Dos de Mayo, declaró en la comparecencia del miércoles pasado donde anunció su dimisión, en la Sala Canalejas en la Puerta del Sol. El vídeo que la mostraba tras hurtar dos botes de crema cosmética en un supermercado precipitó su caída.

En el acto se han entregado las medallas de la Comunidad y las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo. Las dos medallas de oro se otorgan al escritor y periodista Alfonso Ussía, al campeón de motociclismo Ángel Nieto (a título póstumo), a la actriz Gemma Cuervo, al equipo de trasplantes del Gregorio Marañón, a la ONCE, y a la Policía Municipal de Madrid. La Mesa de la Asamblea, a petición del PSOE, propuso que uno de los máximos galardones recayera en el prestigioso filósofo Emilio Lledó, que no la aceptó debido a que "no se daban las circunstancias adecuadas" debido al caso máster.