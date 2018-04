El juez archiva el caso del chat policial contra Manuela Carmena

Los supuestos mensajes no aparecen

Carlos Bahón, responsable de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), hace referencia al informe de Policía Nacional en el que se afirma que no se han encontrado los mensaje aportados por Ronin que dieron inicio a todo el procedimiento judicial. "Consideramos que no ha quedado probado que esos mensajes se realizasen en un grupo de chat de la Policía Municipal ya que según un informe policial parte de los mensajes aportados por el denunciante no se encuentran escritos en el chat y que el sindicato CCOO y el ayuntamiento han utilizado para criminalizar y ensuciar la imagen y trabajo de la Policía Municipal de Madrid".