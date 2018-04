Día de Sant Jordi 2018, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El dragón de Sant Jordi da un bocado más al asfalto barcelonés. En el delicado equilibrio entre intentar descentralizar la jornada de libros y rosas para evitar la masificación y no caer en el polo opuesto, de dispersarlo excesivamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por el camino del medio y ha decidido cerrar “prácticamente”, en palabras del regidor de Cultura, Joan Subirats, al tráfico uno de los tramos centrales de Consell de Cent, entre Paseo de Gràcia y Balmes. Los coches cederán paso a los libros y las rosas en un tramo del Eixample que suele ser uno de los meollos de la fiesta. No ha conseguido buscar la solución para extender los puestos en la Gran Via, a la altura de Rambla de Catalunya y la idea de “conquistar” el lado mar de la Diagonal no tiene el apoyo de uno de los principales protagonistas de la diada, los libreros. “A nosotros nos parecería interesante para descongestionar Rambla de Catalunya pero no opina lo mismo el sector”, puntualizaba Subirats. Las nuevas áreas como el Paseo de Sant Joan —especializada en el cómic—y las zonas centrales de la mayoría de los distritos volverán a llenarse de tenderetes de libros.

Una información de Blanca Cia