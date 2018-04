El dragón de Sant Jordi conquista más asfalto

El dragón de Sant Jordi da un bocado más al asfalto barcelonés. En el delicado equilibrio entre intentar descentralizar la jornada de libros y rosas para evitar la masificación y no caer en el polo opuesto, de dispersarlo excesivamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por el camino del medio y ha decidido cerrar “prácticamente”, en palabras del regidor de Cultura, Joan Subirats, al tráfico uno de los tramos centrales de Consell de Cent, entre Paseo de Gràcia y Balmes. Los coches cederán paso a los libros y las rosas en un tramo del Eixample que suele ser uno de los meollos de la fiesta. No ha conseguido buscar la solución para extender los puestos en la Gran Via, a la altura de Rambla de Catalunya y la idea de “conquistar” el lado mar de la Diagonal no tiene el apoyo de uno de los principales protagonistas de la diada, los libreros. “A nosotros nos parecería interesante para descongestionar Rambla de Catalunya pero no opina lo mismo el sector”, puntualizaba Subirats. Las nuevas áreas como el Paseo de Sant Joan —especializada en el cómic—y las zonas centrales de la mayoría de los distritos volverán a llenarse de tenderetes de libros.

Una diada de Sant Jordi que, como otros años, estará precedida por otras actividades para calentar motores. Con el Pregón de la lectura el 18 de abril que este año recae en Almudena Grandes, una de las escritoras más populares de la literatura contemporánea. Fan declarada de la fiesta —no suele perderse la firma de libros año tras año— conversará en el Saló de Cent con el periodista Antonio G. Iturbe sobre el papel de la lectura y de las bibliotecas en su vida. El fin de semana previo —20 y 21—, Barcelona acogerá la segunda edición de los Diálogos de Sant Jordi para acercar a escritores y lectores. Entre los autores que participarán este año, en el auditorio del Disseny Hub, estarán Carme Riera, Fernando Aramburu, Albert Sánchez Piñol y Najat El Hachmi, escritoria catalana de origen magrebí, entre otros.

Un premio en nombre de Paco Camarasa La idea de lanzar un premio Paco Camarasa, el librero de Negra y Criminal fallecido el pasado lunes, empieza a tomar cuerpo en el Ayuntamiento de Barcelona. Al menos, así lo adelantó el concejal de Cultura, Joan Subirats: “es una idea pendiente de madurar con Cralos Zanon —el comisario de BCNegra— pero nos gustaría que fuera dentro del marco del festival”. De fraguar esa iniciativa, el nuevo premio se sumaría al Pepe Carvalho que instauró precisamente el festival BCNegra y a otras dos importantes citas para los autores de novela negra; el RBA de Novela Policíaca y el Crímenes de Tinta del mismo grupo para libros escritos en catalán.

También se repite la Nit del Drac —la noche del 22 de abril—aunque en otra ubicación, en la plaza del Rei y con una dramaturgia de Marc Rosich que convertirá la escalinata de la plaza en el escenario principal de un espectáculo de música, fuego —una escenografía que visualizará la llama que se expandirá por la plaza — y poesía. La actriz Victòria Pagès, los poetas Josep Pedrals y Maria Sevilla y los cantantes Anna Ferrer y Alessio Arena serán los encargados de poner voz a los poemas seleccionados de Joan Brossa, Manuel de Pedrolo, Montserrat Abelló, Vincent Andrés Estellés, Maria Aurèlia Capmany y Maria-Mercè Marçal. “Los poemas escogidos fueron escritos hace 40 y 50 años, en pleno franquismo, y fueron un canto a la libertad de expresión, unas condiciones que se están repitiendo en nuestros días”, comentó Rosich.

En puertas de Sant Jordi, el sábado 21, se presentará la reedición del libro Barcelones, de Manuel Vázquez Montalbán, en castellano, catalán e inglés. Aquella voz que alertaba de los riesgos de la macrooperación de la Barcelona preolímpica volverá a las librerías, con el texto original de la editorial Empúries publicado en 1987. El periodista y escritor Quim Aranda es el autor del prefacio del libro con ilustraciones de Pau Gasol Valls.

Una fiesta que se propone poner el foco en la literatura —en medio de un agitado panorama político— y que este año tendrá en la Virreina uno de sus centros neurálgicos porque allí se celebrará el desayuno de Sant Jordi, una cita de editores, escritores, representantes de los gremios y periodistas. Y un espacio de descanso, también, para la larga y ajetreada jornada de los escritores.