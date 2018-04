Cifuentes: “No me he planteado dimitir (...) Tengo el apoyo de mi presidente”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este martes, tras renunciar por carta al título de máster que la ha puesto contras las cuerdas por las irregularidades detectadas en su obtención, que no se plantea dimitir de su puesto, tal y como exige Ciudadanos para mantener vigente el acuerdo de Gobierno en el parlamento regional con el Partido Popular.

"No me he planteado dimitir, porque no hay motivos para ello, no estoy señalada, ni investigada", ha dicho. "Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto; lo tengo indudablemente. Y siempre, siempre, voy a estar a lo que diga mi partido. No voy a entrar en polémicas", ha zanjado Cifuentes, sin dar más detalles sobre la presentación del Trabajo de Fin de Máster que ella aseguró haber defendido en julio de 2012. Dos de las profesoras cuyas firmas figuraban en el acta que Cifuentes presentó para acreditar la obtención del máster han declarado que las firmas no eran suyas.

En cuanto al posible apoyo de Ciudadanos a la moción de censura que ha presentado el PSOE, la presidenta madrileña ha comentado que la formación naranja "tendrá que explicar por qué rompe el acuerdo, por qué entrega la comunidad al PSOE y a Podemos. Está actuando de forma tan irresponsable".

"Jamás he dicho que mi máster no sea legítimo, no he cometido ninguna ilegalidad, poseo un título oficial con todos los certificados acreditativos, sellados y compulsados por la secretaría", ha insistido. Cifuentes ha añadido que ha decidido renunciar al título de máster de forma personal, porque "no lo quiero", no porque lo haya pactado con su partido para esquivar la dimisión.

Ha destacado que están "trabajando para el cumplimiento del programa electoral", para lo que les han elegido los madrileños. Algo que harán hasta "el último día, sea el que sea, y a mí me gustaría que sea hasta el final de la legislatura".