Centenares de personas se concentran en Sol para exigir dimisión de Cifuentes

Centenares de personas se han concentrado hoy frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para instar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, a dimitir por el escándalo por las presuntas irregularidades que ponen en entredicho el máster en Derecho Autonómico que consta en el currículo de la dirigente del PP.

"La URJC no se vende al PP", "presidenta y rector, al contenedor", "A nosotros no nos regalan nada" o "Cifuentes dimite, la Universidad destruiste" han sido algunos de los cánticos coreados por los manifestaciones, convocado por diversos colectivos estudiantiles de la universidad madrileña.

En un manifiesto, los convocantes han señalado que esta solo es "la punta del iceberg" de la corrupción de la universidad pública española, un "escándalo" que es la "consecuencia lógica de un sistema universitario basado en el enchufismo, en el que, a día de hoy, la voz de los estudiantes cuenta poco o nada".

"Queremos dejar claro que Cifuentes y su presente máster no son una anomalía, sino la consecuencia lógica de un sistema universitario que favorece la creación de camarillas que gestionan la Universidad de una manera unilateralista", han criticado.

Por ello, han exigido la dimisión de todos los funcionarios "responsables de regalarle el máster a Cifuentes", a saber: Pedro González Trevijano, Enrique Álvarez Conde, Alicia López de los Mozos, Clara Souto, Griselia Rosado, María Teresa Feito y Amalia Calongue.

Una de las portavoces de los convocantes de la protesta, Celia Varona, ha dicho: "Más allá de que sean uno, dos o tres los personajes públicos que falsean sus currículos, el problema está en que las universidades públicas madrileñas están tremendamente devaluadas debido a los casos de corrupción".

Francisco Molina, portavoz de Res Pública, una de las asociaciones universitarias que ha denunciado a Cifuentes ante la Fiscalía, ha explicado que pretenden "simbolizar la frustración y la rabia" de los estudiantes de la Rey Juan Carlos y defender la universidad pública: "Hay miles de estudiantes y profesionales que nos esforzamos cada día", ha insistido.

Rubén Hernández, también de Res Pública, ha agregado que hoy se han concentrado en Sol "para dar fuerza a los estudiantes y dar un paso al frente para que vean que no nos callamos ante escándalos como este".

"Vemos que hay alumnos que van a cursar ahora la selectividad y elegir la Universidad que no quieren entrar en la Rey Juan Carlos por miedo a estos escándalos y porque no quieren que se les relacione", ha asegurado Hernández, quien ha adelantado están evaluando qué pasos seguir con la denuncia contra Cifuentes porque no quieren que se quede "simplemente en un aviso a la Fiscalía".