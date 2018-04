Torrent abre otra ronda de contactos para proponer a Sànchez como ‘president’

Comienza a moverse la vía Jordi Sànchez, que busca intentar la investidura del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y ahora en prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado esta mañana que abrirá una nueva ronda de contactos telefónica con los grupos parlamentarios y espera completarla este mismo viernes. La propuesta, sin embargo, corre un alto riesgo de naufragar al haber reiterado la CUP que sus cuatro diputados mantendrán su abstención porque solo darían sus votos afirmativos a Carles Puigdemont. "No lo entendemos", ha afirmado Carles Riera, portavoz de la CUP. "Es incomprensible convocar dos plenos que sabes que no van a ser exitosos. Es como pegarse un tiro en el pie".

La decisión de Torrent llega el día después de que el exconsejero Jordi Turull renunciara a ser candidato -perdió en primera vuelta y ya no pudo someterse a la segunda sesión al ingresar en prisión- y que la justicia alemana anunciara que no extraditará a Carles Puigdemont por un delito de rebelión, si bien aún estudia hacerlo por el de malversación de fondos. El exconsejero de Presidencia de Puigdemont, también en prisión preventiva como Sànchez, envió ayer una carta anunciando que desistía de presentar su nombre.

La propuesta no parece que vaya a prosperar y todo apunta que corre el riesgo de acabar como la fallida investidura de Turull. Junts per Catalunya y ERC suman juntos 66 votos -la mayoría absoluta está fijada en 68- pero hasta ahora solo sumaban 64 al no poder votar Carles Puigdemont y Toni Comin. Este jueves Puigdemont ya pudo votar de forma delegada y ahora está por ver si una vez que quede en libertad mantendrá esa prerrogativa. Los grupos mayoritarios necesitan en cualquier caso 66 votos para lograr una investidura en segunda sesión por mayoría simple (66 votos de los independentistas; 65 de los antisecesionistas y 4 abstenciones de la CUP).

"Torrent ya se lo debe imaginar", ha afirmado Riera respecto a la posición de los anticapitalistas, que se reafirman en su abstención. El portavoz ha aclarado que la CUPno ha participado en la gestación del próximo pleno y ha esgrimido que la la excarcelación de Puigdemont refuerza su tesis. "Investirle es el sentimiento mayoritario del movimiento independentista. Es lo que reclama. Cualquier otro candidato busca adecuar la legalidad española", ha afirmado Riera que ha apuntado que las dos únicas vías que permiten avanzar al independentismo es la "desobediencia" porque es "eficaz y "efectiva" y la "internacionalización" de conflcto. "Todo lo que sea acatar nos lleva a recular", ha sostenido.

Turull ya se había sometido a un debate de investidura, pero lo perdió por la falta de apoyo de la CUP. Antes de la segunda votación, fue enviado a prisión preventiva por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En su misiva, el exconsejero y diputado de Junts per Catalunya justificó su renuncia en que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "pidió a España que disponga de todas las garantías y mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez" pueda ejercer "sus derechos políticos".