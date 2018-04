Puigdemont estrena su voto delegado en el Parlament

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, se ha estrenado este jueves votando en el Parlament después de que la Mesa de la Cámara aceptara su voto delegado. La votación se ha producido a propósito de una propuesta de resolución presentada por Ciudadanos para reconvenir a Roger Torrent y que ha sido derrotada por amplía mayoría. La iniciativa ha sido desestimada por 40 votos a favor (los de Ciudadanos y el PP) y 94 en contra, entre ellos el de Puigdemont, preso en Alemania, y el de los exconsejeros recluidos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, además del diputado Jordi Sànchez. El único que no ha votado ha sido Toni Comín, huido a Bélgica y que no ha renunciado al escaño.

Los letrados de la Cámara advirtieron a la Mesa que el Tribunal Constitucional había señalado que no podrían votar quienes estaban en búsqueda y captura. Esta es la primera vez que Torrent ignora un aviso de los letrados. La decisión tiene relevancia porque facilita el camino de una eventual mayoría soberanista para formar Govern que no dependa exclusivamente del sí de la CUP. Junts per Catalunya y Esquerra suman entre ambos 66 escaños pero han perdido en todas las votaciones dos escaños al no poder votar ni Puigdemont ni Comín. El juez Llarena permite el voto delegado de los diputados encarcelados , pero no se había pronunciado -tampoco le compete- sobre el voto de los huidos. Fue el Tribunal Constitucional el que avisó de que no podrían delegar el voto quienes estuvieran en búsqueda y captura. El independentismo cree que esa medida ha decaído al estar Puigdemont encarcelado en Alemania y que por analogía se debe aplicar el mismo supuesto.

Antes de empezar el Pleno, la Mesa de la Cámara ha desestimado las peticiones de reconsideración de la oposición constitucionalista que rechazaba el voto del expresident. El PP apuntó en su petición que la búsqueda y captura sigue vigente en España aunque Puigdemont esté encarcelado en Alemania. Fuentes de esos partidos han señalado que deben meditar si ahora presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por si se han vulnerado sus derechos como diputados permitiendo el voto del expresident. Puigdemont ha delegado su voto en Elsa Artadi, la portavoz adjunta de Junts per Catalunya.

Ciudadanos se queda solo

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, pretendía con su resolución criticar a Torrent por no dar "explicaciones ni dar la cara" ante el hemiciclo tras "100 días de bloqueo institucional" y le ha recriminado que explique a todos los catalanes su plan para dar con un candidato viable. "Está esperando la llamada de Puigdemont para ver que tiene que hacer", ha dicho. La iniciativa ha sido rechazada por el independentismo y Catalunya en Comú, que coincidieron en acusar a Ciudadanos de vivir solo de alimentar el procés, pero también por el PSC.

Eva Granados, portavoz socialista, en un discurso demoledor, ha señalado que la propuesta era "inútil" y "caduca" porque el reloj de la investidura ya corre desde que Jordi Turull se presentó el día 28 de marzo a la investidura finalmente fallida. "¿Tienen algo más que ofrecer?", se ha preguntado Granados. "Mucho predicar y poco dar trigo. Aquí predican, allí den trigo. Quizá los señores de Ciudadanos han encontrado al final el trabajo de máster. Si querían el desbloqueo, que se hubiera presentado Arrimadas".