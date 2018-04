La Mesa del Parlament autoriza que Puigdemont pueda votar desde Alemania en contra del criterio de los letrados

Carles Puigdemont podrá, al menos teóricamente, votar en el próximo pleno de la Cámara catalana. La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, ha dado luz verde esta mañana a la petición de voto delegado del expresidente catalán, que está en Alemania a la espera de que se decida sobre su extradición a España. Los letrados han manifestado sus dudas respecto a la decisión pero Junts per Catalunya y ERC consideran que la situación de Puigdemont ya es homologable a la de los otros diputados que están en prisión preventiva.

La diputada Elsa Artadi es quien votará por Puigdemont a partir del próximo pleno, que será convocado para este jueves. Desde Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra ha anunciado que estudiarán pedir que la Mesa reconsidere su decisión. El diputado de la formación naranja ha criticado que el expresidente catalán pida la delegación si siempre “se ha opuesto a la tramitación de la euroorden” mediante la cual fue detenido y también observa defectos de forma en la petición.

Tanto Espejo-Saveedra como Alejandro Fernández, portavoz del PP, han asegurado que los independentistas han desoído las recomendaciones de los letrados respecto a la legalidad de su decisión. Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts per Catalunya, ha quitado hierro a este punto y ha asegurado que los letrados solo han hecho “recomendaciones de prudencia”.

Las interlocutorias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la delegación de voto de los diputados en prisión y en el exilio han sido dos de los argumentos que los letrados han puesto en la mesa para oponerse a que se abra esta vía a Puigdemont. La comunicación del Constitucional del pasado 27 de enero, establecía que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".

Los independentistas, sin embargo, justifican q que se puede dar la prerrogativa del voto delegado al expresidente ya que su situación jurídica ha cambiado –ya está detenido- y por tanto puede solicitar la delegación. Costa ha recordado que Puigdemont se encuentra ahora "privado de libertad" y que la interlocutoria del TC se refería al expresidente como candidato a la Generalitat, una condición a la que ya ha renunciado sobre el papel.

El otro diputado que está fuera de España, Toni Comín, no ha solicitado la delegación de voto y sobre él no hay medidas cautelares por parte de la justicia belga. Desde Esquerra aseguran que no hay previsiones de que lo haga. Si se autorizara la de ambos, Junts per Catalunya y ERC tendrían los votos suficientes para elegir un presidente de la Generalitat sin apoyos externos y en segunda vuelta. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva ya tienen delegado el voto.