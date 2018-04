Artadi dice que la investidura de Jordi Sànchez está “atada” con ERC y la CUP

La portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Elsa Artadi, ha asegurado este viernes que la investidura del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, a la presidencia de la Generalitat está acordada con ERC y la CUP: "Lo tenemos atado entre tres". "No tenemos ninguna duda de que pasaremos. Quizás no en primera votación, pero seguramente en segunda", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha pedido ver si el exconseller de Salud y diputado de ERC, Toni Comín, podrá delegar su voto desde Bélgica.

El voto de Comín es imprescindible para que cualquier candidato independentsita pueda ser investido si no cuenta con el aval de la CUP, ya que JxCat tiene 34 diputados y ERC 32, dos menos que la mayoría absoluta de 68. Para ser investido en segunda vuelta, el candidato necesita obtener más 'síes' que 'noes', independientemente de la cifra, por lo que los soberanistas deben superar los previsibles 65 votos en contra que suman Cs, PSC, CatECP y PP.

Sin embargo, Artadi ha reconocido que "si se hace la investidura será porque Llarena permite la investidura", ya que este juez del Tribunal Supremo mantiene en prisión preventiva al exlíder de la ANC y actual diputado de JxCat, por lo que Artadi confía en que se respeten las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instan a respetar los derechos políticos de Sànchez. Ha reconocido que "las resoluciones de la ONU no son vinculantes, pero son de obligado cumplimiento", y que en el caso de Jordi Sànchez Naciones Unidas ha dictado unas medidas cautelares para impedir que se vulneren los derechos del diputado mientras se estudia su situación.

Preguntada por si Puigdemont intentará de nuevo ser investido, ha respondido que el expresidente catalán "siempre es el candidato", y que su grupo parlamentario trabaja con la idea de poderlo investir en algún momento. "La situación del presidente Puigdemont va cambiando y la estrategia para poderlo investir se tiene que ir adaptando a cada situación, y la de hoy es diferente a la de ayer", ha detallado, por lo que por ahora intentarán modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat para poderlo investir sin que esté presente en el pleno del Parlament.

Sobre la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de ponerlo en libertad bajo fianza y de descartar el delito de rebelión por el que es investigado en España, ha pedido que las medidas adoptadas por la justicia alemana hagan replantear la estrategia del Estado español: "Les están diciendo precisamente que son presos políticos". Artadi ha asegurado que "esta decisión de la justicia alemana da la razón a los que están injustamente encarcelados".

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha indicado que la resolución de la justicia alemana descartando la rebelión supone un "cambio de escenario", ante el que ha esperado que la justicia española "rectifique". En declaraciones a Ràdio 4-RNE, Pujol, que hoy viaja a Neumünster (Alemania) para saludar a Puigdemont cuando salga de la prisión, ha señalado que la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein es un "cambio de escenario". "Clarifica y nos ayuda a explicar lo que decimos siempre: que el movimiento independentista se articula en el civismo y que nunca se ha ejercido la violencia en Cataluña", ha subrayado.