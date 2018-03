La CUP frustra la investidura de Turull

La CUP ha anunciado esta tarde que sus cuatro diputados se abstendrán en el pleno de investidura de Jordi Turull como candidato a presidente de la Generalitat al sostener que no pueden condicionar su acción política a la "acción represiva del Estado". Los anticapitalistas se han ratificado así en la decisión que tomaron hace dos semanas cuando señalaron que se abstendrían ante cualquier candidato —salvo si no es Carles Puigdemont— si la propuesta no iba acompañada de un programa republicano. La decisión deja en una situación sumamente incómoda a Jordi Turull, que pretendía declarar este viernes ante el juez Pablo Llarena como presidente investido en primera votación.

En un comunicado, los anticapitalistas han afirmado que desde el primer momento apuntaron que era necesario seguir con el "combate" en esta legislatura con un programa que fuera valiente y entroncara con el referéndum del 1 de octubre. Por ello, recuerdan que en el consejo político que celebraron el pasado 3 de marzo ya avisaron de que el programa de gobierno que firmaron Junts per Catalunya y Esquerra no avanzaba en la construcción de medidas republicanas ni sociales "que respondan a las necesidades de la clase trabajadora y del resto de las clases populares".

El texto avisa de que el Estado español quiere condicionar la acción política a través de la justicia y que no lo piensan permitir. "Hay que coordinar la política antirepresiva para que nos haga más fuertes pero eso no significa hacer política a golpe de citación del juez Llarena”, señalan. La CUP recuerda también que la convocatoria del pleno se hizo de forma unilateral por parte de Junts per Catalunya y la CUP.