El PSOE avisa a Cifuentes de que tiene el candidato y los equipos preparados para una moción de censura

El PSOE ha avisado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que tiene el candidato adecuado y los equipos preparados para presentar contra ella una moción de censura si no explica convenientemente las dudas sobre cómo aprobó uno de los másteres que figura en su currículum. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha exigido a la presidenta madrileña que comparezca ya en la Asamblea de Madrid para dar las explicaciones "inmediatas, claras y contundentes" sobre su formación académica a riesgo de exigirle responsabilidades políticas.

La número dos del PSOE se ha reunido esta mañana con la ejecutiva de los socialistas madrileños y tras esta ha reclamado a Cifuentes que acompañe esas explicaciones de pruebas. Está en riesgo "la honorabilidad y la credibilidad" de la Comunidad de Madrid "y la "figura de su presidenta", consideran en el PSOE.

"La actual presidenta no es capaz de hacer frente a los indicios de irregularidades de su formación académica. Cualquier presidente habría podido dar ya explicaciones y aportar pruebas concluyentes. Si todavía no ha aportado pruebas creemos que es porque no las tiene", ha subrayado Lastra.

En función de las explicaciones que pueda dar Cifuentes, el PSOE decidirá si presenta o no una moción de censura. Los socialistas actuarán con "contundencia y determinación", ha indicado el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, en comparecencia junto a Lastra, pero tampoco tomarán "medidas oportunistas o que puedan dar réditos a corto plazo".

"No descartamos nada", ha apostillado Franco sobre la moción de censura, advirtiendo a Cifuentes que no le sería costoso presentarla. "El PSOE va a ser contundente, tiene el candidato adecuado para una hipotética moción de censura y los equipos preparados por si la coyuntura política nos lleva a tomar responsabilidades", ha concluido el líder de los socialistas madrileños.