El rector de la Rey Juan Carlos asegura que Cifuentes aprobó todo en ese año

Javier Ramos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, ha asegurado que Cristina Cifuentes aprobó el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico con distintas calificaciones cuando lo cursó en 2011/2012. "Obtuvo un 7,5 en la asignatura de Entidades Autónomas y Locales y en el trabajo fin de máster (computada como materia)", ha afirmado. Ramos ha añadido que Cifuentes defendió el trabajo de fin de curso en julio de 2012 ante el tribunal correspondiente, como ha comprobado en las últimas horas personalmente. Conforme a esta información no existe irregularidad alguna en el título de máster de Cristina Cifuentes.

El rector ha asegurado que se produjo una "mala transcripción en la plataforma informática y las dos asignaturas aparecían como no presentadas". Según su relato, en octubre de 2014, en el momento en el que se pidió la expedición del título, se detecta que las dos asignaturas aparecen sin cursar. A la pregunta de cómo es posible que un alumno pueda presentar un trabajo de fin de máster sin haber aprobado todas las asignaturas, Ramos, ha respondido: “Ese detalle lo desconozco”.

Entonces se contacta con los profesores y se comprueba que la calificación es de un 7,5 en ambos casos, según la narración de Ramos. La Universidad alega el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos para no mostrar a la prensa las actas de alteración de las notas de ambas asignaturas, el permiso del tutor para defender el trabajo fin de máster y una copia de este último documento. Legalmente, la Universidad debe conservar cuatro copias del trabajo fin de máster. Fuentes de Presidencia han asegurado esta mañana que han solicitado todo el expediente del máster a la Universidad. Sin embargo, el rector ha afirmado no tener constancia de este hecho.

En cuanto a Amalia Calonge, la persona que realizó la modificación de las notas en 2014, cuando pasaron del no presentado al notable, el rector ha afirmado que estaba destinada en la jefatura de servicio que tiene dicha función y que lo hizo a petición de los profesores.

Enrique Álvarez Conde, director del máster, ha informado de que en el curso pudieron participar entre 20 y 25 personas, aunque no tenía el dato concreto. En su opinión, si se hubiera querido dar un trato de favor “a la alumna de referencia” se hubiesen alterado las notas en 2012 y no dos años más tarde. Pablo Chico de la Cámara, profesor de la asignatura alterada, también presente en la rueda de prensa, ha recordado que se había producido algún caso similar como el de una alumna que sacó un cinco y que aparecía como no presentada. Este catedrático de Derecho Público ha incidido en que no hubo trato a favor de Cifuentes y ha recalcado que entonces “no era tan famosa”, aunque la actual presidenta de la Comunidad fue delegada de Gobierno entre enero 2012 y abril de 2015, en los años aludidos. Al mismo tiempo, ha insistido en que “puede ratificar” que hizo el examen.

Ni el director del máster ni el rector –al frente de la Universidad desde el año pasado- han sido capaces de explicar la razón por la que Cifuentes pudo defender el trabajo fin de máster ante un tribunal si, en ese momento, constaba que tenía pendiente una asignatura.

Según el director del máster, el procedimiento de certificación de las notas es lento y eso explicaría que ni alumno ni profesores detectasen el error hasta pasados dos años, en el caso de Cifuentes. Una vez que el alumno ha cursado las asignaturas y se ha examinado, “se eleva a la plataforma el resultado con el DNI y se quedan abiertas las actas por si hay posibles errores, yo pongo cientos de notas todos los años”. Para defender el trabajo fin de máster es necesario el permiso por escrito de tu tutor que certifique haber superado todas las materias. La Universidad se acoge, de nuevo, a la Ley de Protección de Datos, para no mostrar dicho documento.

Si la presidenta regional mostrase su trabajo fin de máster registrado entonces en la Universidad pondría freno a la polémica. Álvarez Conde deja esta decisión en manos de “la alumna referida” que sería la competente para ello.