“La idea del campo de golf fue mía”, dice Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido contundente: "La idea fue mía", ha señalado en la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid, en referencia a la construcción del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II. Pero hasta ahí llega su responsabilidad, porque, ha añadido, no tuvo nada que ver en los trabajos de construcción posteriores. "No sé si sabe lo que hace un presidente de la Comunidad de Madrid, pero la ejecución no la lleva", ha respondido a los diputados. Después de decidir que se podía acometer la obra, "lo siguiente que supe es que el Ayuntamiento no concedía la licencia". El proyecto era una vieja aspiración suya después de conocer una instalación semejante en "Tokio y en algunas películas".

Esperanza Aguirre no ha perdido ni un ápice de su empuje en el tiempo transcurrido desde su dimisión en abril de 2017. Ha dominado su comparecencia ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid donde se ha tratado la polémica construcción y gestión del campo de golf, que se investiga en la Operación Lezo. La había precedido el que fue su hombre de confianza, Ignacio González, imputado en esa causa por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Aguirre ha admitido su responsabilidad por haber nombrado a González, pero considera que la ha asumido "dimitiendo de todos mis cargos". "Esto no quiere decir que yo le quite la presunción de inocencia ni que haya cometido ningún ilícito", ha añadido. No ha escondido tampoco lo defraudada que se sintió al conocer que el hermano de González reconoció ante los tribunales que había recibido "no se cuánto dinero, eso para mí fue el determinante". Hasta ese momento le había considerado "un funcionario ejemplar y tenía toda mi confianza".

Lamenta "profundamente" si alguien se ha lucrado. Pero estaba equivocada, porque "la confianza está bien, pero el control está mejor", ha dicho parafraseando a Lenin. Cifuentes en cambio no la ha decepcionado: "¿Por qué? No", ha respondido a la diputada de Podemos María Espinosa.

Ha defendido en todo momento el proyecto de "cancha de prácticas, no de campo de golf, para el que se necesitan unas 60 hectáreas". "Un deporte que a ustedes les parece deleznable, pero que para millones de personas en el mundo es muy positivo", ha recalcado.

La idea se le ocurrió cuando era presidente de la Comunidad de Madrid el socialista Joaquín Leguina. La propuso entonces al presidente del Canal de Isabel II, pero le respondieron que era muy costoso reforzar el forjado. Cuando llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, insistió y lo logró. "¿Si fue el señor González? Es posible, pero no lo recuerdo", ha contestado."A mí no me gustaba el helipuerto que había", ha añadido.

La diputada socialista Encarnación Moya ha recordado a Aguirre que en el año 2008 reconoció que había visto dossieres relacionados con el señor Granados y González. "¿Usted no hacia nada?", ha preguntado. Al señor Granados le preguntó cómo se podía comprar una casa "enorme" como la que visitaba su mujer en Valdemoro. "Me contestó que su mujer estaba empeñada y que iba todas las semanas a verla pero me aseguró que no la iba a comprar", ha relatado. Ha reprochado a la diputada socialista que su grupo no le preguntara nunca sobre estos casos de corrupción.

Finalmente, ha rechazado que consintiera el enriquecimiento ilícito de las personas de su confianza para que lograran financiación ilegal para el partido popular. "Le puedo asegurar que en absoluto, para nada, primero porque el PP tenía financiación suficientísima y segundo porque jamás he consentido ni esto a nadie y he cesado a los responsables al día siguiente", ha contestado a la diputada socialista.