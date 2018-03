Del “no hay cunetas suficientes” a concejal del PP en El Molar

Óscar López Canencia se ha convertido este jueves en concejal del PP en El Molar. En abril de 2015, mientras ostentaba ese mismo cargo, aseguró que en España “no hay cunetas suficientes”. Faltaban pocas semanas para las elecciones y su partido, entonces en el Gobierno municipal, se comprometió a que no ingresaría en su grupo en caso de resultar electo. Tres años después, además de hacerlo, se ha convertido en su portavoz. “Fue una caza de brujas”, afirma López Canencia, que se arrepiente de la forma en que se expresó, pero no de su ideología. El resto de la corporación (Ciudadanos, PSOE, Somos y Unión Molar) denuncia que los populares incumplen el compromiso que adquirieron en campaña y ha solicitado la dimisión del nuevo edil.

“López Canencia debería abandonar el acta en cualquier condición porque no se representa ni a sí mismo. Sus declaraciones fueron lamentables”, ha señalado David González, portavoz de Ciudadanos, que gobierna esta localidad de 8.200 habitantes. Su partido obtuvo cuatro ediles y ganó las elecciones con solo cuatro votos más que el PP. “Las declaraciones son tan graves que López Canencia no puede formar parte de nuestro Ayuntamiento”, insiste Antonio Sánchez, del PSOE. Sus dos concejales entraron en el gobierno en octubre. Para Ana Sanz, de Somos, “las afirmaciones están fuera de toda lógica democrática”. Incluso Cristina Cifuentes, entonces candidata a presidir la Comunidad de Madrid, señaló en un tuit que le parecía “impresentable”.

Las diferencias han llegado al seno del propio PP. El concejal Borja Díaz ha sostenido durante el pleno no estar de acuerdo con la situación porque “se ha mentido a los votantes” de su partido. Este periódico no ha conseguido la versión del PP. El nuevo edil ha admitido durante su toma de posesión que “pudo equivocarse” en las palabras que usó hace tres años, pero se ha reafirmado en ellas hasta en dos ocasiones. En ese instante la mayor parte del público se ha levantado de sus butacas abroncando a López Canencia y ha abandonado la sala. En una conversación telefónica con EL PAÍS, el nuevo concejal ha reconocido que utilizó una expresión “inadecuada”, pero que no se arrepiente de su “postulado ideológico”.

“Palabras sacadas de contexto”

López Canencia explica que sus declaraciones se sacaron de contexto: “Fue una discusión en Facebook. Debatíamos sobre historia en el primer tercio del siglo XX. Nos fuimos calentando hasta que llegamos a la Guerra Civil. Decían que los de izquierdas habían sido muy buenos. Yo solo expresé que la derecha hizo cosas muy malas, pero que la izquierda no está para ponerle medallas”. Sobre el cambio de parecer de su partido, que emitió un comunicado tras la polémica asegurando que nunca formaría parte de su grupo, afirma desconocer lo sucedido porque “cogí tal sofoco con el asunto que me desconecté del mundo”.

En las elecciones municipales de 2015, el PP obtuvo cuatro concejales en El Molar. López Canencia partía como número cinco de la candidatura, por lo que no resultó electo. La dimisión de María José Domenech “por motivos personales” le ha abierto la puerta a conseguir el acta, que en la legislación española es personal. A partir del pleno de este jueves, López Canencia también ejercerá como portavoz del grupo municipal del PP, después de que hace unas semanas la persona que venía desempeñando esa función, Emilio de Frutos, anterior alcalde y presidente de la agrupación local, rechazara continuar haciéndolo en beneficio del nuevo edil. No es la primera vez que López Canencia protagonizó una polémica. En 2015 se enfrentó a una petición de dos años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de coacciones con el agravante de su cargo público (era concejal de Urbanismo).