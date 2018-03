El PP pide a Torrent que no proponga a Turull por estar en libertad provisional

Los partidos del bloque constitucionalista han mostrado este miércoles su rechazo a que Jordi Turull sea investido como presidente de la Generalitat al estar imputado en la macrocausa del proceso independentista. Santi Rodríguez, portavoz del Partido Popular, ha recordado a Roger Torrent, presidente de la Cámara, que tiene sobre la mesa "124 opciones diferentes" para optar por un presidente con plenas capacidades. El popular ha reconocido que nada impide a Turull postularse a la presidencia, pero ha recordado que está en libertad provisional. "Para salir del bloqueo debería ser un candidato que no esté inmerso en causas judiciales", ha dicho.

Las declaraciones de los diferentes líderes políticos de la oposición se han producido justo antes de conocerse que el juez Llarena ha citado a varios exdirigentes imputados para comunicarles previsiblemente el procesamiento. Esa circunstancia podría comportar su suspensión para ejercer un cargo público. Rodríguez ha matizado que seguramente el Gobierno no daría pasos para entorpecer la candidatura de Turull pero sí ha apuntado que quizás el juez del Supremo podría actuar al conocer el contenido del programa de gobierno que expusiera a Turull o bien por alguna medida que pudiera tomar durante su mandato. Rodríguez ha sido el único que ha perdido al presidente de la Cámara que reconsidere su plan de celebrar la investidura en plena Semana Santa por consideración, no ya a los diputados, pero sí a los trabajadores del Parlament y de los grupos parlamentarios que verán alterados seguramente sus planes de vacaciones.

En declaraciones en el Parlament, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, se ha jactado del nombre del candidato. "Hoy se cumplen tres meses y ha habido tres. Primero han propuesto a un fugado de la justicia (en alusión a Carles Puigdemont); luego al señor (Jordi Sánchez) que se subía en los coches y ahora a un señor (Jordi Turull) imputado por malversación y que acompañaba a sus amiguetes del 3% y les acompañaba a los juzgados", ha señalado. Sin embargo, Turull no está imputado por la causa del 3%. Carrizosa ha aclarado después que se refería a la malversación por la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre. "¿No tenían a un candidato mejor para los catalanes? Creemos que Cataluña se merece un gobierno sin corrupción, con asuntos pendientes en los tribunales y que gobierne para todos", ha dicho Carrizosa que ha aclarado después que cuando se refería a la "corrupción" era porque Turull acompañó a los encausados por el asunto del 3% a los tribunales.

Santi Rodríguez pide a Torrent que reconsidere su decisión de convocar el pleno en Semana Santa

Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, afirmó que no había ningún impedimento jurídico para que Torrent fuera candidato aunque precisó que políticamente lo rechazan porque está inmerso en un proceso penal y difícilmente podrá ejercer la presidencia de forma plena. "Torrent debe dejar de hacer intervenciones de parte y convocar pronto el pleno". "Lo que ha anunciado hoy ya lo sabíamos ayer. Hemos perdido 24 horas y llevamos perdidos tres meses", ha dicho la diputada socialista, quien ha insistido en que "la mayoría independentista no tiene ni plan de gobierno, ni candidato, ni votos". Con todo, Granados se ha felicitado de que en breve pueda celebrarse un debate de investidura para poner en marcha el reloj. Desde la primera votación, el Parlament dispone de dos meses para elegir a un presidente y, si no fuera así, se tendría que disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones.